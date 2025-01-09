ПОЖАРЫ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ Живущая в США дочь соучредителя Bolt: мы готовы к эвакуации, если это станет необходимым

В Лос-Анджелесе, США, бушуют лесные пожары, которые, по состоянию на среду, унесли жизни как минимум пяти человек. Тысячи зданий сгорели. Десятки тысяч людей были вынуждены эвакуироваться из своих домов.

В Америке живут певица Лийна Ариадне и Youtube-блогер Мартти Педаник. «Эта ситуация, вероятно, затрагивает всех людей, живущих в этом районе. Мы сами находимся далеко от всех пожаров, но запах дыма был уже вчера у нас во дворе», - отмечает Лийна. «Здесь действительно тяжело. По очереди закрывают различные предприятия ради безопасности, даже в тех местах, где нет угрозы».

В Лос-Анджелесе также живет блогер и дочь соучредителя Bolt Мартина Виллига Виктория Виллиг. «Качество воздуха сегодня утром было 395 из 500», - делится она пугающими кадрами в социальных сетях. «Я все еще нахожусь в безопасном месте, но от всей души переживаю за всех, кого затронули пожары», - добавляет она.

Фото: Kuvatõmmis Instagramist / Victoria Villig

Виллиг, находящаяся в эпицентре пожаров, сообщила редакции, что, хотя пожары находятся на расстоянии 8-25 километров от ее дома, этот район пока что остается в безопасности. «Пожары происходят в основном в гористых районах, в то время как я живу довольно близко к центру города, к даунтауну», - объяснила она.

Она отмечает, что в данный момент ситуация выглядит стабильной. «Ветер успокоился, но, конечно, мы готовы к возможной эвакуации, если это станет необходимым. Многие друзья и знакомые уже вынуждены были эвакуироваться, но, к счастью, никто из близких не пострадал», - добавляет она.

Фото: Kuvatõmmis Instagramist / Victoria Villig

По словам Виллиг, люди насторожены и осторожны, но в то же время поддерживают друг друга. «Сила сообщества ощущается очень сильно. Множество местных друзей писали и спрашивали, как у меня дела, и нужна ли помощь. Здесь готовы помочь тем, чьи дома находятся под угрозой или кто нуждается в укрытии. Хотя ситуация пугающая, есть надежда, что распространение огня скоро будет взято под контроль. Я надеюсь, что ситуация быстро улучшится», - говорит Виктория.