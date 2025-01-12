Женщина вывела своих подписчиков из себя заявлением о том, что выходит замуж за мужчину, который старше ее на 45 лет. 35-летняя Тиффани Гудтайм, которую некоторые из-за ее выбора даже назвали больным человеком, рассказала, что пара крайне взволнована предстоящей свадьбой.
Молодая женщина, выходящая замуж за 80-летнего мужчину: он не может дождаться, чтобы провести со мной оставшуюся часть жизни
Тиффани, которая с гордостью называет себя любительницей пожилых мужчин, регулярно публикует новости о своих отношениях в своем TikTok-аккаунте.
В одном из видео она призналась, что ее семья не в восторге от этих отношений, но это не помешало ей любить своего избранника и строить с ним совместное будущее. Пара, проживающая в штате Висконсин, США, часто делится трогательными и романтичными видео, в которых демонстрирует свои чувства друг к другу.
В одном из роликов видно, как Тиффани и ее возлюбленный нежно обнимаются и страстно целуются. В другом видео Тиффани рассказывает, что ее 80-летний партнер заставляет ее снова чувствовать себя 20-летней. Она также раскрыла, что познакомилась с ним в доме престарелых, откуда решила забрать его к себе жить.
@wisconsintiff2.0
He knows what he likes♬ These Memories - Hollow Coves
Популярность Тиффани в TikTok стремительно выросла - у нее более 74 000 подписчиков, многие из которых с интересом следят за развитием ее отношений. В комментариях люди высказывают как поддержку, так и скептицизм.
Один из подписчиков спросил: «Сколько у него денег?»
Тиффани остроумно ответила: «Достаточно, чтобы сводить меня в McDonald's».
Некоторые в комментариях все-таки поддерживают ее:
«Главное, что вы оба счастливы. Вы прекрасная пара».
«Неважно, что думают другие. Следуй за своим сердцем».
Однако есть и скептически настроенные:
«Его банковский счет - твоя настоящая любовь».
«Кто сказал, что счастье нельзя купить за деньги?»
«Он, наверное, миллионер».
@wisconsintiff2.0
He knows what he likes♬ These Memories - Hollow Coves
Несмотря на критику, Тиффани продолжает жить так, как хочет, с радостью делясь с поклонниками моментами своей необычной истории любви.