Молодая женщина, выходящая замуж за 80-летнего мужчину: он не может дождаться, чтобы провести со мной оставшуюся часть жизни

Тиффани, которая с гордостью называет себя любительницей пожилых мужчин, регулярно публикует новости о своих отношениях в своем TikTok-аккаунте.

В одном из видео она призналась, что ее семья не в восторге от этих отношений, но это не помешало ей любить своего избранника и строить с ним совместное будущее. Пара, проживающая в штате Висконсин, США, часто делится трогательными и романтичными видео, в которых демонстрирует свои чувства друг к другу.

В одном из роликов видно, как Тиффани и ее возлюбленный нежно обнимаются и страстно целуются. В другом видео Тиффани рассказывает, что ее 80-летний партнер заставляет ее снова чувствовать себя 20-летней. Она также раскрыла, что познакомилась с ним в доме престарелых, откуда решила забрать его к себе жить.

Популярность Тиффани в TikTok стремительно выросла - у нее более 74 000 подписчиков, многие из которых с интересом следят за развитием ее отношений. В комментариях люди высказывают как поддержку, так и скептицизм.

Один из подписчиков спросил: «Сколько у него денег?»

Тиффани остроумно ответила: «Достаточно, чтобы сводить меня в McDonald's».

Некоторые в комментариях все-таки поддерживают ее:

«Главное, что вы оба счастливы. Вы прекрасная пара».

«Неважно, что думают другие. Следуй за своим сердцем».

Однако есть и скептически настроенные:

«Его банковский счет - твоя настоящая любовь».

«Кто сказал, что счастье нельзя купить за деньги?»

«Он, наверное, миллионер».

Несмотря на критику, Тиффани продолжает жить так, как хочет, с радостью делясь с поклонниками моментами своей необычной истории любви.