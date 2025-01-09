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Новый год прошел, а вера в чудо – нет. В Таллинне ждали «самолет Санта-Клауса»

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Большая «S» на хвосте самолета указывает на Санта-Клауса?
Большая «S» на хвосте самолета указывает на Санта-Клауса? Фото: Titan Airways

Поклонники авиации надеялись вечером 6 января увидеть интересное зрелище: в Таллинн должен был прилететь, а затем и улететь Airbus 321, который, судя по внешнему виду, мог принадлежать самому Санта-Клаусу. Однако любители фотографировать самолеты остались разочарованы.

5 января на портале Reis.Postimees сообщалось, что вечером 6 января рейс лоукостера Wizz Air из лондонского аэропорта Лутон в Таллинн должен был выполняться на самолете Airbus 321, внешность которого могла привлечь особое внимание.

В Таллинне ожидали самолет компании Titan Airways, раскрашенный в рождественские цвета Santa's Lapland. Эта британская чартерная авиакомпания, специализирующаяся на сдаче своих самолетов в аренду другим авиаперевозчикам, оснастила один из своих Airbus 321 праздничной раскраской в ноябре 2023 года, когда начала выполнять рейсы из Великобритании в Лапландию для туроператора Santa's Lapland.

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