Новый год прошел, а вера в чудо – нет. В Таллинне ждали «самолет Санта-Клауса»

5 января на портале Reis.Postimees сообщалось, что вечером 6 января рейс лоукостера Wizz Air из лондонского аэропорта Лутон в Таллинн должен был выполняться на самолете Airbus 321, внешность которого могла привлечь особое внимание.

В Таллинне ожидали самолет компании Titan Airways, раскрашенный в рождественские цвета Santa's Lapland. Эта британская чартерная авиакомпания, специализирующаяся на сдаче своих самолетов в аренду другим авиаперевозчикам, оснастила один из своих Airbus 321 праздничной раскраской в ноябре 2023 года, когда начала выполнять рейсы из Великобритании в Лапландию для туроператора Santa's Lapland.