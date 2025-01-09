Поклонники авиации надеялись вечером 6 января увидеть интересное зрелище: в Таллинн должен был прилететь, а затем и улететь Airbus 321, который, судя по внешнему виду, мог принадлежать самому Санта-Клаусу. Однако любители фотографировать самолеты остались разочарованы.
Для подписчиков
Новый год прошел, а вера в чудо – нет. В Таллинне ждали «самолет Санта-Клауса»
5 января на портале Reis.Postimees сообщалось, что вечером 6 января рейс лоукостера Wizz Air из лондонского аэропорта Лутон в Таллинн должен был выполняться на самолете Airbus 321, внешность которого могла привлечь особое внимание.