В Таллиннской тюрьме заключенного избили до комы

Новостная передача TV3 сообщает, что в Таллиннской тюрьме произошло жестокое нападение. Пострадавший, отбывающий срок в шесть лет за преступления, связанные с наркотиками, получил серьезные травмы, но их тяжесть была выявлена только через несколько дней. Из-за этого пострадавший несколько раз впадал в кому в больнице.

Сотрудники тюрьмы не отреагировали на инцидент, хотя, по сообщениям, происходящее было зафиксировано на записях с камер видеонаблюдения. Знакомые потерпевшего не смогли объяснить, что могло стать причиной нападения.

Окружной прокурор Диана Хелила подтвердила новостям TV3, что было возбуждено уголовное дело по статье, касающейся нанесения тяжких телесных повреждений.

«Инцидент произошел, но в интересах уголовного производства мы не можем в данный момент комментировать произошедшее», - добавила Хелила и подтвердила репортеру, что личности нападавших установлены.

Нападавшими были мужчины, которые теперь переведены в отдельные блоки.

Дело стало достоянием общественности 9 января, когда в Харьюском окружном суде состоялось предварительное заседание по уголовному делу, касающемуся убийства ютубера Карлоса Колька в тюрьме летом прошлого года.

На предварительном заседании представитель семьи Карлоса Колька, адвокат Пауль Керес, заявил, что в расследование следует привлечь и Эстонскую Республику. «Убийство Карлоса Колька в Таллиннской тюрьме стало возможным только потому, что Эстонская Республика, организуя деятельность тюрьмы, полностью пренебрегла обеспечением безопасности Карлоса Колька», - заявил Керес.