ЖИТЬ ОСТАЛОСЬ ТРИ МЕСЯЦА Женщина, борющаяся с раком, поделилась пятью симптомами, которые часто игнорируют

35-летней Линде Чавес был поставлен диагноз - запущенный рак легких, сообщает Daily Mail. К сожалению, на момент обнаружения болезнь находилась на четвертой стадии, что означало, что рак распространился за пределы легких, включая мозг, кости (в том числе позвоночник), лимфатические узлы и надпочечники. Врачи сказали ей, что рак терминальный и, вероятно, приведет к смерти.