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ЖИТЬ ОСТАЛОСЬ ТРИ МЕСЯЦА Женщина, борющаяся с раком, поделилась пятью симптомами, которые часто игнорируют

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Фото статьи
Фото: Shutterstock

Молодой девушке осталось жить всего три месяца, у нее терминальная стадия рака. Она предупреждает о пяти симптомах, которые оказались явными признаками ее болезни.

35-летней Линде Чавес был поставлен диагноз - запущенный рак легких, сообщает Daily Mail. К сожалению, на момент обнаружения болезнь находилась на четвертой стадии, что означало, что рак распространился за пределы легких, включая мозг, кости (в том числе позвоночник), лимфатические узлы и надпочечники. Врачи сказали ей, что рак терминальный и, вероятно, приведет к смерти.

Теперь Линда использует Instagram и TikTok, чтобы повышать осведомленность о, казалось бы, безобидных симптомах, которые могут указывать на рак. Возможно, самым странным из них была постоянная боль в пальцах ног.

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