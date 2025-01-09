Знаете ли вы, кто в британской королевской семье самый высокий, а у кого самый маленький рост? Угадайте!
Сравнение роста в британской королевской семье: от миниатюрных принцесс до рослых принцев
Принц Уильям - самый высокий
Принц Уильям - самый высокий член британской королевской семьи, его рост составляет 191 сантиметра. Он значительно выше своих родственников. Оказывается, высоким он был с детства, и уже в 16 лет его рост превышал 183 сантиметра, пишет RUS TVNET.
Хроникер королевской семьи Тина Браун в своей книге Palace Papers написала: «В 16 лет Уильям достиг фирменного роста семьи Спенсер - 185 сантиметров, что делало его статным даже в кроссовках». Ожидается, что его сын, принц Джордж, когда вырастет, будет таким же высоким или даже выше.
Майк Тиндалл - крепкий регбист
Неудивительно, что Майк Тиндалл, как талантливый спортсмен и бывший игрок сборной Англии по регби, тоже очень высокий. По данным NT Sports, его рост составляет 188 сантиметров, что делает его одним из самых высоких мужчин в королевской семье. Благодаря своему физическому телосложению Майк сделал 17-летнюю карьеру в регби, в том числе помог Англии выиграть Кубок мира в 2003 году. В 2011 году он женился на внучке покойной королевы Елизаветы II Заре, и у них трое детей.
Принц Гарри - на 3 см ниже
С ростом 188 сантиметров Гарри ненамного ниже своего старшего брата. Однако он выше своего отца и, конечно, своей жены Меган Маркл, чей рост - 168 сантиметров, что делает ее одной из самых миниатюрных в королевской семье. Гарри выше среднего роста мужчин в Великобритании (178 сантиметров).
Принц Эдвард одного роста с принцем Филиппом
183-сантиметровый принц Эдвард также выше короля Чарльза III, его рост совпадает с ростом его покойного отца, принца Филиппа. Среди своих близких он самый высокий, значительно превосходя свою жену Софи, герцогиню Эдинбургскую. Однако его 17-летний сын Джеймс, граф Уэссекский, вскоре может его перерасти.
Король Карл III - между Елизаветой II и принцем Филиппом
Рост короля Карла III составляет 178 сантиметров. Его Величество ниже обоих своих сыновей, но выше своей супруги, королевы Камиллы. Его бывшая жена, принцесса Диана, была такого же роста, однако часто носила обувь на плоской подошве, чтобы казаться ниже рядом с мужем. Рост короля находится между ростом его родителей: королева Елизавета II была 160 сантиметров, а принц Филипп - 183 сантиметра.
Самая высокая дама королевской семьи - принцесса Уэльская
Принцесса Кейт - одна из самых высоких женщин в королевской семье с ростом 175 сантиметра. Несмотря на такой рост, она часто носит туфли на каблуке и элегантно смотрится рядом со своим мужем Уильямом, чей рост, напомним, - 191 сантиметр.
Сара Фергюсон - на 2 сантиметра ниже
Герцогиня Йоркская Сара Фергюсон ненамного ниже Кейт - ее рост 173 сантиметра. Бывшая жена принца Эндрю выше своих дочерей, принцесс Евгении и Беатрис. Иногда она надевает каблуки, чтобы казаться выше, но часто предпочитает низкую обувь.
Королева Камилла - чуть ниже Чарльза III
С ростом 173 сантиметра королева Камилла немного уступает своему мужу, но остается выше многих женщин в королевской семье. На официальных мероприятиях она часто появляется на высоких каблуках, но старается не превосходить короля по росту.
Принцесса Анна - одна из самых невысоких
Дочь покойной королевы Елизаветы, принцесса Анна, одна из самых невысоких в королевской семье - ее рост 168 сантиметров. Однако она выше своей матери (163 сантиметра) и примерно одного роста со своей дочерью Зарой.
Зара Тиндалл - идеальный рост для наездницы
Зара Тиндалл, как и ее мать, имеет рост 168 сантиметров, что значительно меньше, чем у ее мужа Майка. Талантливая наездница - одна из самых невысоких членов семьи, но ее рост, возможно, помогает в карьере, ведь жокеи часто небольшого роста.
Меган Маркл
Будучи замужем за одним из самых рослых членов королевской семьи, Меган - одна из самых невысоких. При росте 168 сантиметров рядом с принцем Гарри американская актриса выглядит достаточно миниатюрно даже на каблуках.
Герцогиня София - одна из самых невысоких
Рост герцогини Эдинбургской, супруги принца Эдварда, составляет около 165 сантиметров. Она одна из самых невысоких в королевской семье, тогда как ее муж и сын - одни из самых высоких. София часто носит каблуки, но все равно остается ниже Эдварда.
Принцесса Евгения
Рост принцессы Евгении - около 165 сантиметров. Она немного выше своей старшей сестры, принцессы Беатрис, а также своих родителей.
Принцесса Беатрис
Одной из самых маленьких в королевской семье является принцесса Беатрис с ростом 163 сантиметра. Она такого же роста, как покойная королева Елизавета II.