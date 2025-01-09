Принц Уильям - самый высокий

Принц Уильям - самый высокий член британской королевской семьи, его рост составляет 191 сантиметра. Он значительно выше своих родственников. Оказывается, высоким он был с детства, и уже в 16 лет его рост превышал 183 сантиметра, пишет RUS TVNET.

Хроникер королевской семьи Тина Браун в своей книге Palace Papers написала: «В 16 лет Уильям достиг фирменного роста семьи Спенсер - 185 сантиметров, что делало его статным даже в кроссовках». Ожидается, что его сын, принц Джордж, когда вырастет, будет таким же высоким или даже выше.

Принц Уильям. Фото: REUTRS/Scanpix

Майк Тиндалл - крепкий регбист

Неудивительно, что Майк Тиндалл, как талантливый спортсмен и бывший игрок сборной Англии по регби, тоже очень высокий. По данным NT Sports, его рост составляет 188 сантиметров, что делает его одним из самых высоких мужчин в королевской семье. Благодаря своему физическому телосложению Майк сделал 17-летнюю карьеру в регби, в том числе помог Англии выиграть Кубок мира в 2003 году. В 2011 году он женился на внучке покойной королевы Елизаветы II Заре, и у них трое детей.

Майк и Заран Тиндалл. Фото: REUTRS/Scanpix

Принц Гарри - на 3 см ниже