Путешествие - это не только пункт назначения, но и сама поездка является приключением, а место, где вы останавливаетесь, может стать самой уникальной частью всего этого. Мы составили список самых крутых в мире мест для проживания, которые подарят незабываемые впечатления.
1. Ледяной отель – Icehotel, Юккасъярви, Швеция
Юккасъярви находится на севере Швеции, примерно в 200 километрах к востоку от Кируны. Эта маленькая деревня предлагает не только всемирно известный Ледяной отель, но и настоящий северный колорит: здесь можно познакомиться с традиционной культурой саамов, прокатиться на оленях и насладиться лучшими видами северного сияния. Первый в мире и крупнейший отель, построенный изо льда, очаровывает посетителей магией шведской Лапландии.