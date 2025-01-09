Родители обнаружили рак у маленького сына во время фотографирования: что они заметили

30-летняя мама Лоури Галлаер и ее партнер Шейн Стивенсон начали волноваться после того, как заметили, что левый глаз их сына Купера дает белый отблеск каждый раз, когда они выключают свет.

Сначала Лоури не очень волновалась, когда заметила небольшую разницу в том, как выглядят глаза ее сына, но когда она обратила внимание на то, как выглядит его левый глаз без света, они поискали в Google, чтобы проверить, есть ли о чем беспокоиться.

Поисковая система подсказала им, что это может быть ретинобластома, тип рака глаз, который может поражать маленьких детей и который можно обнаружить с помощью вспышки фотоаппарата. Родители сделали кучу фотографий Купера с включенной вспышкой, и на каждой из них было видно белое свечение в его глазах.

Спеша отвезти малыша в Бирмингемскую детскую больницу, родители были шокированы, когда узнали, что у их сына диагностировали одностороннюю ретинобластому, которая сделала мальчика незрячим на левый глаз, но им сказали, что есть шанс, что он сможет сохранить зрение с помощью химиотерапии.

Шейн отметил, что «не гарантировано», что малыш сможет сохранить зрение даже после химиотерапии, и сказал, что «ничто не подготовит вас к тому, чтобы услышать, что ваш ребенок болен раком».

Мама мальчика вспомнила: «Неделя перед тем, как мы узнали, что это было, была худшей. Я не знала, что это, насколько это смертельно, если это распространится, я думала, не потеряет ли он глаз. По крайней мере, тогда мы знали, что это было и какой был план, это было небольшим облегчением, потому что спекуляции закончились. Я просто онемепа, я не знала, что чувствовать».

Малыш проходит курс внутриартериальной химиотерапии, и ему придется пройти через химиотерапевтические инъекции и лазерную терапию, которая займет не менее двух лет.

Родители говорят, что мальчик хорошо держится и все еще остается озорником, но «не понимает» некоторых частей лечения.

Пара советует другим родителям быть бдительными по отношению к таким вещам и не оставлять их без внимания.