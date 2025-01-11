ОРУДУЕТ ОТРАВИТЕЛЬ? Хозяйка золотистого ретривера из Таллинна: «Утром собака была очень вялая, а в стуле была кровь»

Поздним январским вечером жительница столицы Керту Ирвес отправилась, по обыкновению, на прогулку со своим золотистым ретривером. «У нас в Каламая есть такой уголок рядом с парком, где собаки обычно играют друг с другом. К сожалению, в это время других собак уже не было, но мы все равно прогулялись там», - вспоминает женщина.