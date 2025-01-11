Год для одной жительницы Таллинна начался совсем не радостно. Утром 4 января ей пришлось срочно обратиться в скорую, так как член ее семьи - любимая собака отравилась «лакомством», оставленным в парке одного из столичных районов.
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ОРУДУЕТ ОТРАВИТЕЛЬ? ⟩ Хозяйка золотистого ретривера из Таллинна: «Утром собака была очень вялая, а в стуле была кровь»
Поздним январским вечером жительница столицы Керту Ирвес отправилась, по обыкновению, на прогулку со своим золотистым ретривером. «У нас в Каламая есть такой уголок рядом с парком, где собаки обычно играют друг с другом. К сожалению, в это время других собак уже не было, но мы все равно прогулялись там», - вспоминает женщина.