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ОРУДУЕТ ОТРАВИТЕЛЬ? Хозяйка золотистого ретривера из Таллинна: «Утром собака была очень вялая, а в стуле была кровь»

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Фото статьи
Фото: Shutterstock

Год для одной жительницы Таллинна начался совсем не радостно. Утром 4 января ей пришлось срочно обратиться в скорую, так как член ее семьи - любимая собака отравилась «лакомством», оставленным в парке одного из столичных районов.

Поздним январским вечером жительница столицы Керту Ирвес отправилась, по обыкновению, на прогулку со своим золотистым ретривером. «У нас в Каламая есть такой уголок рядом с парком, где собаки обычно играют друг с другом. К сожалению, в это время других собак уже не было, но мы все равно прогулялись там», - вспоминает женщина.

По словам Керту, поводок, который она использует - длинный и потому, собака может отходить от нее довольно далеко: «Она шла впереди и нюхала все подряд, так что я, возможно, сразу не заметила, что она делает».

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