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КРАСИВЫЕ СНАРУЖИ, ЖУТКИЕ ВНУТРИ Магазины Эстонии объясняют: что делать, если вам попались испорченные фрукты или овощи

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Испорченные томаты. Фото иллюстративное.
Испорченные томаты. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Порой, покупая в магазинах овощи и фрукты, с виду нам кажется, что они свежие. Однако дома оказывается, что внутри плоды испорчены. Что делать в таких ситуациях, рассказали представители торговых сетей, работающих в Эстонии.

В соцсетях то и дело появляются жалобы потребителей, которые публикуют снимки фруктов и овощей, купленных в магазинах Эстонии. Дело в том, что ситуации, когда внешне плоды кажутся нам свежими, не редки. Однако при чистке или разрезании выясняется, что продукт испорчен.

Мы решили узнать у торговых сетей, как потребителям стоит действовать в подобных ситуациях.

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