КРАСИВЫЕ СНАРУЖИ, ЖУТКИЕ ВНУТРИ Магазины Эстонии объясняют: что делать, если вам попались испорченные фрукты или овощи

В соцсетях то и дело появляются жалобы потребителей, которые публикуют снимки фруктов и овощей, купленных в магазинах Эстонии. Дело в том, что ситуации, когда внешне плоды кажутся нам свежими, не редки. Однако при чистке или разрезании выясняется, что продукт испорчен.