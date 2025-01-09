Джессика Альба разводится с мужем после 16 лет брака

Отмечается, что супруги уже не вместе и сейчас идет процесс расторжения брака. Знаменитости не комментируют эту новость, однако якобы намекают, что действительно разошлись. В частности, Альба и Уоррен уже длительное время появляются на публике без обручальных колец. Кроме того, супругов последний раз замечали вместе в ноябре прошлого года. На светские мероприятия Альба ходит без мужа.

Инсайдер подтвердил изданию People, что супруги сейчас и в самом деле разводятся. Знаменитости, по словам источника, несмотря на разрыв, остаются хорошими друзьями. Причиной этого решения якобы не стали какие-то громкие скандалы, а просто с годами между Альбой и Уорреном исчезла искра.

«Независимо от того, что происходит сейчас, похоже, они останутся близкими. Если они подают на развод, то не из-за какой-то ненавистной драмы. Они все еще выглядят счастливыми вместе. Однако с годами Джесс поняла, что трудно сохранить искру», - утверждает инсайдер.

Джессика Альба и Кэш Уоррен познакомились в 2004 году во время съемок фильма «Фантастическая четверка» и тогда же начали встречаться. Влюбленные обручились в 2007-м, а уже через год сыграли свадьбу в Беверли-Хиллз. В браке у пары родилось трое детей.