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Счастливчики месяца: три знака Зодиака, которым повезет в январе 2025 года

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Астрологический прогноз на 23-29 декабря. Снимок иллюстративный.
Астрологический прогноз на 23-29 декабря. Снимок иллюстративный. Фото: PeachShutterStock/Shutterstock

Этот месяц может стать удачным периодом для некоторых знаков Зодиака. Астролог Анжела Перл рассказала, кто в январе 2025 года будет чувствовать себя настоящим счастливчиком.​

Телец

Для Тельцов январь станет месяцем профессионального роста. Ваша упорность и трудолюбие будут вознаграждены: возможны повышение на работе, удачные сделки или долгожданное признание вашего таланта. Не упустите момент проявить себя - звезды на вашей стороне, особенно в середине месяца.

Рак

Любовь и гармония войдут в жизнь Раков. Январь принесет вам моменты счастья в отношениях: те, кто уже в паре, ощутят глубокую близость с партнером, а одинокие Рыбы могут встретить человека, который всколыхнет их сердце. Слушайте интуицию - она подскажет правильное направление.

Козерог

Этот месяц для Козерогов станет временем финансового успеха. Если вы планировали инвестировать, запускать проекты или искать новые источники дохода, январь обещает благоприятные возможности. Будьте открыты к предложениям и не бойтесь рискнуть - ваше усилие окупится.

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