Житель Эстонии, зарезавший своего соседа: «Человек был бы жив, если бы полиция отреагировала на мои звонки!»

В ночь на 29 июня прошлого года в Эмари произошел трагический инцидент: соседи, распивавшие алкоголь, поссорились из-за того, что не смогли договориться, кто и сколько должен платить за проживание в квартире. 58-летний Сергей Гаврилин ударил ножом в грудь 45-летнего соседа по квартире Рене, так как тот вовремя не оплатил свое проживание.