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Житель Эстонии, зарезавший своего соседа: «Человек был бы жив, если бы полиция отреагировала на мои звонки!»

Перевод: Елизавета Лынник
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Фото статьи
Фото: Mihkel Maripuu

Сергей Гаврилин, который в июне 2024 года в в поселке Эмари убил своего соседа по квартире из-за неоплаченных коммунальных услуг, вновь предстал перед судом

В ночь на 29 июня прошлого года в Эмари произошел трагический инцидент: соседи, распивавшие алкоголь, поссорились из-за того, что не смогли договориться, кто и сколько должен платить за проживание в квартире. 58-летний Сергей Гаврилин ударил ножом в грудь 45-летнего соседа по квартире Рене, так как тот вовремя не оплатил свое проживание.

По словам обвиняемого, ссора быстро переросла в конфликт. Также Гаврилин утверждал, что сосед многократно провоцировал его, говоря,что Сергей должен его убить, либо он сам убьет его.

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