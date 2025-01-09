Сергей Гаврилин, который в июне 2024 года в в поселке Эмари убил своего соседа по квартире из-за неоплаченных коммунальных услуг, вновь предстал перед судом.
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Житель Эстонии, зарезавший своего соседа: «Человек был бы жив, если бы полиция отреагировала на мои звонки!»
В ночь на 29 июня прошлого года в Эмари произошел трагический инцидент: соседи, распивавшие алкоголь, поссорились из-за того, что не смогли договориться, кто и сколько должен платить за проживание в квартире. 58-летний Сергей Гаврилин ударил ножом в грудь 45-летнего соседа по квартире Рене, так как тот вовремя не оплатил свое проживание.