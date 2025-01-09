Близкие вспоминают актера Маргуса Оопкаупа: запомнится как вежливый и необыкновенно интересный человек

Маргус Оопкауп родился 11 марта 1959 года в Курессааре.

В 1977 году он окончил среднюю школу имени Виктора Кингиссеппа в Кингиссеппе, в 1977-1978 годах учился в Таллиннском морском училище. В 1982 году окончил кафедру сценического искусства Таллиннской государственной консерватории. Кроме того, в 1985-1989 годах изучал психологию в Тартуском университете.

С 1982 по 2000 годы Маргус Оопкауп работал актером театра «Эндла».

В 2019 году он был удостоен ордена Эстонского Красного Креста V класса.

Маргус Оопкауп также выпустил несколько книг.

«Был популярным парнем в школе»

Друзья и знакомые вспоминают Маргуса Оопкаупа в Facebook.

Режиссер, сценарист и драматург Герда Кордеметс опубликовала в Facebook фотографию Оопкаупа в роли Эрика XIV (1990). «Прощай. На фото - одна из незабываемых ролей - Эрик XIV», - пишет Кордеметс.

Сийм Юхкам тоже поделился в своем посте в Facebook несколькими ностальгическими фотографиями. «Искренние соболезнования близким! В моих воспоминаниях Маргус останется человеком с необычайно интересной личностью, очень талантливым актером, мастером слова, режиссером и чрезвычайно вежливым человеком», - прокомментировала фотографии Тийна Палмер.

Оопкауп много лет назад работал и в парке «Лоттемаа», играя роль Клауса. «Прощай, друг Клаус!» - пишут в социальных сетях.

Маргус Оопкауп в роли Клауса в «Лоттемаа». Фото: Erakogu

«Нет, пожалуйста, нет, Маргус! Слишком рано! Покойся с миром», - скорбит один из его поклонников.

«Как грустно! Помню Маргуса хорошо, он был популярным парнем в школе. Соболезнования семье и близким», - говорит другой.

«Очень грустно! От имени 59-го выпуска выражаем искренние соболезнования его близким. Совсем недавно мы все были вместе с Маргусом. Покойся с миром, дорогой Маргус», - говорит Лууле Лаанемяэ.​

«Искренние соболезнования близким! Мне тоже выпала честь знать и общаться с Маргусом. Один ангел с хрупкой душой теперь наблюдает за нами с облаков», - пишет Кайе Сейл.

В комментариях к одной из статей о смерти Оопкаупа свои соболезнования выражает также Марианне Микко: «Глубокие соболезнования».

Некоторые друзья и знакомые оставили прощальные слова на странице Оопкаупа в Facebook:

«Маргус, счастливого пути по ту сторону Млечного Пути!»

«Дорогой тезка! Твой путь здесь завершен. Твой смех останется с нами. Сегодня у меня нет слов».

«Легкого пути тебе! На краю света есть кафе, где мы все когда-нибудь встретимся... Покойся с миром!»