Сегодня Кейт Миддлтон, принцессе Уэльской, исполняется 43 года. Члены королевской семьи, включая Карла III и его супругу королеву Камиллу, уже поздравили Кэтрин.
ФОТО ⟩ Принц Уильям трогательно обратился к Кейт Миддлтон в день ее 43-летия
Принц Уильям посвятил жене пост в официальном аккаунте Уэльсов в социальных сетях и трогательно обратился к ней под ранее не опубликованной фотографией Кейт:
«Посвящается самой замечательной жене и матери. За последний год ты проявила невероятную силу духа. Джордж, Шарлотта, Луи и я так гордимся тобой. С днем рождения, Кэтрин. Мы любим тебя».
Прошедший год действительно выдался нелегким для Кейт Миддлтон. В начале 2024 года у принцессы Уэльской обнаружили онкологию. Полгода она боролась с недугом, не выходя в свет, из-за чего среди поклонников распространилось немало слухов и теорий заговора о ее самочувствии. К счастью, несколько месяцев назад Кейт завершила химиотерапию и вернулась к королевским обязанностям.