Ryanair хочет засудить на 15 тысяч евро буйного пассажира, сорвавшего рейс

В своем иске, поданном в Ирландский окружной суд, авиакомпания требует возмещения ущерба в размере 15 тысяч евро от нарушителя правил после того, как его «непростительное поведение» привело к изменению маршрута рейса, сообщает The Independent.

Отмечается, что рейс авиакомпании FR7124 из Дублина (Ирландия) в Лансароте (Испания) 9 апреля 2024 года был вынужден приземлился в Порту (Португалия), где 160 пассажиров были задержаны на ночь и в результате пропустили «целый день своего отпуска».

В Ryanair считают, что дебошир должен «возместить расходы» на ночлег, пассажирские расходы и сборы за посадку.

В заявлении авиакомпании от 8 января 2025 года говорится, что авиакомпания придерживается строгой политики нулевой терпимости к нарушениям правил и «продолжит принимать решительные меры по борьбе с недисциплинированным поведением пассажиров на борту самолета» в интересах других пассажиров.

«Неприемлемо, что пассажиры, многие из которых отправляются с семьей или друзьями насладиться летним отдыхом, страдают от ненужных помех и сокращения времени отпуска из-за поведения одного недисциплинированного пассажира», - заявил представитель Ryanair.

При этом в авиакомпании заявили, что намерены и дальше наказывать пассажиров, срывающих рейсы.

«Это лишь одно из многих последствий, с которыми столкнутся пассажиры, нарушающие рейсы, в рамках политики нулевой терпимости Ryanair, и мы надеемся, что эти действия предотвратят дальнейшее недисциплинированное поведение на рейсах, чтобы пассажиры и экипаж могли путешествовать в комфортной и уважительной обстановке», - говорится в заявлении Ryanair.

Это уже не первый инцидент с буйными пассажирами на борту, из-за которых Ryanair был вынужден совершать вынужденную посадку своих рейсов. Так, летом 2024 года самолет авиакомпании пришлось посадить на полпути из Агадира (Марокко) в Лондон (Великобритания) из-за массовой драки пассажиров за места.

Позже генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири потребовал ввести ограничения на алкоголь в аэропортах по всей Европе, чтобы пассажирам наливали не больше двух напитков в ожидании рейсов. По его словам, пьяные пассажиры стали слишком часто дебоширить в самолетах.​