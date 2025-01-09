Названа официальная причина смерти Лиама Пейна

Официальной причиной смерти 31-летнего музыканта было объявлено «политравму», термин, который означает, что человек имел многочисленные травматические повреждения тела.

Пяти лицам предъявили обвинения в смерти Лиама Пейна в Аргентине после того, как певец выпал с балкона третьего этажа отеля Casa Sur.

Руководителю отеля, портье и другу музыканта предъявили обвинение в непредумышленном убийстве. Еще двум лицам предъявили обвинение в сбыте наркотиков.

Согласно судебным документам, друга Пейна обвиняют в непредумышленном убийстве за то, что он якобы «бросил его на произвол судьбы, зная, что он не в состоянии постоять за себя, и зная, что он (Лиам - ред.) страдает от многих зависимостей».

Лиам Пейн был одним из пяти участников бой-бэнда One Direction вместе с Гарри Стайлзом, Зейном Маликом, Луисом Томлинсоном и Найлом Гораном. Все они посетили похороны своего бывшего коллеги в Лондоне.

У Пейна остался семилетний сын Беар Грей.