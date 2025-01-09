«Отправили делать тест на наркотики!» Финка, ходившая на вечеринки до положительного теста на беременность, стала жертвой травли со стороны госслужащих

Издание Helsingin Sanomat пишет о 36-летней Янине, которая до того, как узнала о своей беременности, посещала различные мероприятия и, конечно, употребляла алкоголь. Беспокоясь о здоровье ребенка, она рассказала об этом акушерке на первом приеме. Вместо того чтобы наслаждаться периодом ожидания ребенка, ей пришлось бороться с врачами и социальными работниками.