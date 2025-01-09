«Отправили делать тест на наркотики!» Финка, ходившая на вечеринки до положительного теста на беременность, стала жертвой травли со стороны госслужащих

Издание Helsingin Sanomat пишет о 36-летней Янине, которая до того, как узнала о своей беременности, посещала различные мероприятия и, конечно, употребляла алкоголь. Беспокоясь о здоровье ребенка, она рассказала об этом акушерке на первом приеме. Вместо того чтобы наслаждаться периодом ожидания ребенка, ей пришлось бороться с врачами и социальными работниками.
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По словам Янины, они с мужем уже некоторое время думали о ребенке, но активно еще не пытались. Прошлой весной она наслаждалась свадьбами и днями рождения знакомых в полной мере, и, конечно, на праздниках был алкоголь.