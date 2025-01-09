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«Отправили делать тест на наркотики!» Финка, ходившая на вечеринки до положительного теста на беременность, стала жертвой травли со стороны госслужащих

Перевод: Влада Лаевалинд
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Издание Helsingin Sanomat пишет о 36-летней Янине, которая до того, как узнала о своей беременности, посещала различные мероприятия и, конечно, употребляла алкоголь. Беспокоясь о здоровье ребенка, она рассказала об этом акушерке на первом приеме. Вместо того чтобы наслаждаться периодом ожидания ребенка, ей пришлось бороться с врачами и социальными работниками.

По словам Янины, они с мужем уже некоторое время думали о ребенке, но активно еще не пытались. Прошлой весной она наслаждалась свадьбами и днями рождения знакомых в полной мере, и, конечно, на праздниках был алкоголь.

В конце мая она заметила задержку менструации, сделала тест на беременность, который оказался положительным. «Прекрасный сюрприз, но неожиданный!» - говорит Янина. Однако радость омрачила тревога. Янина начала думать о том, сколько алкоголя она употребила на мероприятиях, и боялась, насколько это могло повредить ее ребенку.

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