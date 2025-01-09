ВИДЕО Байден поделился «хорошими новостями» во время встречи, посвященной смертоносным пожарам в Калифорнии

«Хорошая новость в том, что с сегодняшнего дня я - дедушка», - сказал 82-летний Байден во время брифинга, посвященного лесным пожарам в районе Пасифик-Палисейдс, которые унесли жизни как минимум двух человек и оставили десятки людей без крыши над головой.

«Я запомню этот день по многим причинам», - сказал президент журналистам в пожарной части Санта-Моники, прежде чем отказался отвечать на вопросы прессы о природной катастрофе, уничтожившей по меньшей мере тысячи зданий. При этом, по словам Байдена, в число разрушенных зданий, похоже, не входит дом его опального сына Хантера Байдена в Малибу.

«То, что произошло - невероятно», - заявил глава государства. «​Есть только одна хорошая новость: мой сын и его жена живут здесь. Вчера они получили уведомление, что их дом, вероятно, сгорел дотла. Сегодня выяснилось, что он, возможно, уцелел, но они пока не уверены».

Байден посетил один из госпиталей Лос-Анджелеса утром, чтобы присутствовать при рождении правнука, а затем получил информацию о пожаре, когда дым заполнил небо второго по величине города Америки.

Подробности о новорожденном, включая имя и пол, пока не уточнялись. Байден сначала заявил, что Наоми родила «девочку весом 10 фунтов», но затем поморщился и исправился: «​мальчика».