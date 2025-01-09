Умер известный эстонский актер Маргус Оопкауп

Маргус Оопкауп - известный актер и драматург с Сааремаа. Родился 11 марта 1959 года в Курессааре. В 1977 году окончил среднюю школу Кингиссепа I и учился в Таллиннской морской школе. В 1982 году окончил Таллиннскую государственную консерваторию, 10-й класс факультета театрального искусства.

После окончания консерватории Оопкауп в течение 18 лет работал актером в театре Эндла. Помимо театральной деятельности Маргус Оопкауп изучал психологию в Тартуском университете.

Он играл в радиоспектаклях, фильмах («Рождество в Вигала» 1981, «Бурное море» 1982, «Нипернаади» 1983), телеспектаклях («Собачье сердце» 1988, «Видение Отто Алмара» 1991, «Болото» 1992) и в сериале «Контора мести» (2010 и 2015).