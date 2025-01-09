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ОБЗОР «Тем больше наша радость!» Известные женщины Эстонии, ставшие матерями в зрелом возрасте

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Коллаж Elu24.
Коллаж Elu24. Фото: BERTRAND GUAY/ Scanpix / Elu24 kollaaž

Быть матерью - одна из главных женских ролей, и возраст - не преграда. Мы составили список из нескольких известных деятелях Эстонии, которые родили после 45 лет!

В среду, 8 января, стало известно, что у бывшего министра образования и науки Эстонии Майлис Репс (49 лет) родился девятый ребенок. «Теперь у нас братьев действительно больше, чем сестер. Маленький Эрик Родерик родился раньше, но тем больше наша радость от его выздоровления», - написала Репс на своей странице в Facebook. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 〉 Майлис Репс родила девятого ребенка

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