Быть матерью - одна из главных женских ролей, и возраст - не преграда. Мы составили список из нескольких известных деятелях Эстонии, которые родили после 45 лет!
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ОБЗОР ⟩ «Тем больше наша радость!» Известные женщины Эстонии, ставшие матерями в зрелом возрасте
В среду, 8 января, стало известно, что у бывшего министра образования и науки Эстонии Майлис Репс (49 лет) родился девятый ребенок. «Теперь у нас братьев действительно больше, чем сестер. Маленький Эрик Родерик родился раньше, но тем больше наша радость от его выздоровления», - написала Репс на своей странице в Facebook.