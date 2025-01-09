ОБЗОР «Тем больше наша радость!» Известные женщины Эстонии, ставшие матерями в зрелом возрасте

В среду, 8 января, стало известно, что у бывшего министра образования и науки Эстонии Майлис Репс (49 лет) родился девятый ребенок. «Теперь у нас братьев действительно больше, чем сестер. Маленький Эрик Родерик родился раньше, но тем больше наша радость от его выздоровления», - написала Репс на своей странице в Facebook.