День необычных, но очень хороших идей. Он отлично подходит для того, чтобы взяться за что-то совершенно новое: вы быстро разберетесь, как можно достичь успеха. Многим помогает опыт. Если собственного недостаточно, стоит обратиться за советом к друзьям.
ГОРОСКОП НА 10 ЯНВАРЯ ⟩ Близнецам стоит быть внимательнее, у Козерогов день для размышлений
Вероятны перемены к лучшему в сфере финансов, денежные поступления, удачные сделки и покупки. Интуиция часто помогает в бизнесе. Личные отношения не всегда складываются гармонично, но серьезных конфликтов не возникает, многие острые углы удается сгладить.
Овен
Отличный день для делового общения, обсуждения рабочих вопросов. Если возникают какие-то разногласия, быстро удается найти решение, которое нравится всем. Вы не хотите идти проторенным путем, стараетесь придумать что-то новое, и это отлично получается. Фантазия и творческий подход помогают добиться успеха там, где другие потерпели неудачу. Работа, требующая аккуратности, внимания к мелким деталям, быстро вас утомляет. Старайтесь делать перерывы время от времени, отвлекаться на что-то легкое и приятное. Так вы сохраните хорошее настроение до вечера.
Телец
День отличных идей. Вы ко многому подходите творчески, и это часто помогает справиться со сложными делами. Новому вы учитесь легко, мгновенно запоминаете все, что вскоре пригодится. Некоторые проблемы могут возникнуть в деловых отношениях, потому что не всегда окружающим понятны мотивы ваших действий. Нужно время, чтобы все объяснить. Благоприятный день для поездок. Вам полезно сменить обстановку. Даже если вы отправляетесь в дорогу исключительно с деловыми целями, удается отлично провести время, отвлечься от забот, найти новый источник вдохновения.
Близнецы
Будьте внимательны. День дает шанс узнать нечто важное, получить интересную информацию из неожиданного источника, научиться тому, что вскоре обязательно пригодится. Старайтесь не нарушать договоренностей, достигнутых ранее. От этого во многом будет зависеть, удастся ли сохранить хорошие отношения, избежать конфликта и взаимных обид. В первой половине дня много времени отнимут новые дела, вторая же будет посвящена завершению начатого раньше. Не исключено, что появится повод для домашнего праздника.
Рак
Спокойный удачный день, который приносит и приятные события, и хорошие новости. Он подходит для новых начинаний; интуиция наверняка подскажет, за что стоит взяться в первую очередь. Старые знакомые дают отличные советы, поддерживают вас во всех начинаниях. Становится ясно, как можно решить финансовые проблемы, тревожившие вас в последнее время. У некоторых Раков появится новый источник доходов, другие заключат очень выгодные сделки. Вечер радует встречей со старыми знакомыми, дает шанс восстановить отношения, которые важны для вас.
Лев
Насыщенный плодотворный день. Вы быстро справляетесь с решением сложных задач, добиваетесь успехов в делах, которые оказались не по силам другим. Уверенность в своих силах помогает вам двигаться вперед, не отступать, если на пути возникают преграды. Она же производит хорошее впечатление на окружающих, многие понимают, что с вами стоит иметь дело. Вы легко находите общий язык с новыми знакомыми, быстро можете подружиться с ними. Не исключено начало романтической истории, которая подарит массу позитивных эмоций.
Дева
Отличный день для решения любых вопросов, связанных с работой, бизнесом, финансами и имуществом. Вы понимаете, как добиться успеха в сложных делах, находите необычный, но очень эффективный способ увеличить доходы. Ваши необычные идеи многим по душе, и если вам потребуется поддержка, получить ее будет нетрудно. Сегодня к вашему мнению готовы прислушаться даже те, кто обычно игнорирует чужую точку зрения. Удается преодолеть давние разногласия, положить конец спорам, которые вас очень огорчали.
Весы
Беспокойный, но интересный день. Не всегда легко найти общий язык с окружающими, но вы сохраняете доброжелательность и душевное равновесие, поэтому удается избежать ссор и обид, сгладить острые углы. Мелкие разногласия быстро остаются в прошлом, и это во многом ваша заслуга. Начинайте день с простых дел и постепенно переходите к более сложному. Такой подход позволит избежать напрасных волнений и переживаний, ненужных стрессов. Опыт, полученный сегодня, пригодится вам уже в ближайшее время. Благодаря ему вы быстро сориентируетесь в неоднозначной ситуации.
Скорпион
Легкий вдохновляющий день, события которого радуют. Утром возможны какие-то переживания и волнения, но они быстро остаются в прошлом. Зато появляются новые идеи, за осуществление которых вы беретесь с огромным энтузиазмом. Реализовать задуманное помогают новые знакомые. Общие дела очень сближают, вскоре вы наверняка подружитесь. Не всем Скорпионам сегодня удается избежать споров; некоторым представителям знака сложно ладить даже с близкими. Но серьезного конфликта вы не допустите, компромисс обязательно найдете.
Стрелец
Отличный день с деловой точки зрения. Полезно проявлять инициативу в работе: на нее обязательно обратят внимание люди, от которых многое зависит. Удачно проходят деловые переговоры, некоторые Стрельцы получают очень заманчивые предложения. Самых решительных ждет стремительный карьерный рост. Вероятны денежные поступления. Часто вы получаете больше, чем рассчитывали. Не торопитесь тратить полученное: чуть позже эти средства могут пригодиться вам для какого-то важного дела. От спонтанных покупок лучше воздержаться. Когда вы идете на поводу у эмоций, трудно сделать правильный выбор.
Козерог
День размышлений, наблюдений и важных выводов. Никуда не торопитесь, внимательно смотрите по сторонам, руководствуйтесь собственным здравым смыслом, а не чужими советами. Решения, принятые сегодня, могут сыграть важную роль в вашей жизни. Вероятны интересные разговоры, обсуждения, из которых вы узнаете много полезного. Не исключены необычные знакомства. Некоторые Козероги могут лично встретиться с теми, о ком много слышали. Не исключено начало дружеских или деловых отношений. Благодаря им вы на многое взглянете по-новому.
Водолей
Подходящий день для того, чтобы взяться за дело, с которым непросто разобраться. Вы внимательны к деталям, обращаете внимание на мелочи и многое схватываете на лету. Интуиция помогает делать правильные выводы, даже когда вы располагаете лишь крупицами информации. Не всегда окружающие понимают вас правильно. Порой и близкие сомневаются в правильности ваших выводов, пытаются отговорить от каких-то поступков, которые вы считаете необходимыми. Лучше отложить серьезные обсуждения. Подождите немного, вскоре найти общий язык станет куда проще.
Рыбы
Благоприятный день для работы. Можно взяться за что-то новое или завершить старые дела, погрузиться в рутину или заняться тем, что требует свежих идей и нестандартного взгляда на вещи. В любом случае вы получите отличные результаты. Вероятны полезные знакомства и интересные предложения. Радует общение с близкими. Договориться о каких-то важных вещах сегодня нетрудно, разногласий практически не возникает. Благодаря удачному стечению обстоятельств может благополучно решиться вопрос, в последнее время тревоживший всех.