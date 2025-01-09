У жительницы Таллинна с банковского счета загадочным образом исчезли несколько сотен евро: «Как такое могло произойти?»

В субботу Лаура из любопытства проверила состояние своего банковского счета и с удивлением обнаружила, что с него снято 261,05 евро, а сам счет заблокирован. «В пояснении упоминался 2001 год, когда мне было всего 15 лет. Я сразу поняла, что это какая-то ошибка и это никак не может быть связано со мной. Я написала в банк и в Палату судебных исполнителей, так как деньги снял судебный исполнитель», - рассказывает Лаура изданию Elu24.