Не до нежностей: почему именинница Кейт Миддлтон и принц Уильям держатся за руки не на всех мероприятиях

Еще неизвестно, какой подарок получит будущая королева от любимого, но наверняка во дворце будет царить радостная атмосфера и будут звучать искренние поздравления. Готовились ко дню рождения Кейт и представители СМИ, ведь принцесса - пожалуй, одна из самых популярных людей среди членов королевской семьи.

Интересно, что во время подготовки журналисты обратили внимание, что принц и принцесса Уэльские на одних мероприятиях держатся за руки, но никогда не делают этого на других. Неужели часто ссорятся? Причину объяснил аналитик языка тела Даррен Стентон, пишет Express.

Британский аналитик утверждает, что есть одна главная причина, по которой Уильям и Кейт так редко решают держаться за руки, когда они гуляют, и это связано с ролью Уильяма как будущего короля. Эксперт также утверждает, что это, вероятно, означает, что королевские фанаты в ближайшее время не увидят много милых моментов между принцем и Уэльской принцессой.

По словам эксперта, причина связана с тем, что пара однажды станет королем и королевой, и они, вероятно, пойдут по стопам покойной королевы Елизаветы II, которая никогда не проявляла нежность на официальных мероприятиях с принцем Филиппом.