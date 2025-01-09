Королевская семья вернулась в Лондон, где сегодня, 9 января, Кейт сможет спокойно отпраздновать свой 43-й день рождения перед долгой разлукой с мужем.
Не до нежностей: почему именинница Кейт Миддлтон и принц Уильям держатся за руки не на всех мероприятиях
Еще неизвестно, какой подарок получит будущая королева от любимого, но наверняка во дворце будет царить радостная атмосфера и будут звучать искренние поздравления. Готовились ко дню рождения Кейт и представители СМИ, ведь принцесса - пожалуй, одна из самых популярных людей среди членов королевской семьи.
Интересно, что во время подготовки журналисты обратили внимание, что принц и принцесса Уэльские на одних мероприятиях держатся за руки, но никогда не делают этого на других. Неужели часто ссорятся? Причину объяснил аналитик языка тела Даррен Стентон, пишет Express.
Британский аналитик утверждает, что есть одна главная причина, по которой Уильям и Кейт так редко решают держаться за руки, когда они гуляют, и это связано с ролью Уильяма как будущего короля. Эксперт также утверждает, что это, вероятно, означает, что королевские фанаты в ближайшее время не увидят много милых моментов между принцем и Уэльской принцессой.
По словам эксперта, причина связана с тем, что пара однажды станет королем и королевой, и они, вероятно, пойдут по стопам покойной королевы Елизаветы II, которая никогда не проявляла нежность на официальных мероприятиях с принцем Филиппом.
«Поскольку они находятся в очереди на престол и готовятся сами стать королем и королевой, они используют традиционные королевские протоколы покойной королевы Елизаветы II и следуют им. Время, когда мы можем увидеть, как они проявляют благосклонность, будет на более скромном мероприятии - например, на благотворительной акции или премьере фильма», - говорит эксперт.
Иногда пара бывает замечена более расслабленной и нежной друг с другом. К примеру, на прошлогодней церемонии вручения премии BAFTA Кейт дерзко похлопала мужчину по заду, когда они покидали красную дорожку.
Так же, когда они были на свадьбе принцессы Евгении в 2018 году, пара заняла второстепенное место и не играла центральной роли среди гостей, Кейт положила руку на бедро мужчины и улыбалась, наблюдая за ходом церемонии.
Однако, поскольку Уильям и Кейт проводят так много времени, представляя британскую монархию на официальных мероприятиях, они вряд ли так же будут открыто проявлять нежность на публике, как это делали Гарри и Меган, когда были действующими членами королевской семьи.
Даррен Стентон объяснил, что пристальные королевские фанаты увидят более сдержанные проявления связи Уильяма и Кейт, когда они будут заниматься своей работой, по-прежнему демонстрируя привязанность «длинными взглядами» и бодрящими похлопываниями по спине.