ВИДЕО «​Убита горем»: Пэрис Хилтон потеряла дом из-за лесного пожара

Американская светская львица Пэрис Хилтон потеряла дом из-за пожара в Лос-Анджелесе. Об этом звезда рассказала в своем Instagram.

«Убита горем, это просто не передать словами. Сидеть с семьей, смотреть новости и видеть, как наш дом в Малибу горит дотла по телевидению - это то, что никому никогда не надо переживать», - написала Пэрис.

Знаменитость призналась, что с этим домом связано много семейных воспоминаний, в частности, именно здесь ее сын Феникс сделал первые шаги.

«Я держусь за благодарность за то, что моя семья и домашние животные в безопасности. Мое сердце и молитвы за каждую семью, пострадавшую от этих пожаров. Всем людям, которые потеряли свои дома, свои воспоминания и своих любимцев. Мое сердце болит за тех, кто все еще в беде или оплакивает большие потери. Немыслимое опустошение. Знать, что так много кто просыпается сегодня без места, которое они называют домом, это действительно разрывает сердце», - написала Пэрис Хилтон, показав видео пожара, бушующего в США.

В частности, светская львица поблагодарила спасателей и пожарных, которые ликвидируют чрезвычайную ситуацию.

«Пожалуйста, будьте в безопасности и выполняйте приказы эвакуации. Берегите друг друга и держите надежду, что эти пожары скоро будут ликвидированы. Посылаю столько любви и силы всем вам. Мы в этом вместе, Лос-Анджелес. Обнимите своих близких покрепче сегодня вечером. Никогда не знаешь, когда все может измениться», - написала Пэрис.