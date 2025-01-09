Марек Мадисоо, убивший своего сокамерника, предстал перед судом: я уже семь месяцев нахожусь в тюрьме, мне не с кем поговорить

На предварительном слушании представитель семьи Карлоса Колька, адвокат Пауль Керес, заявил, что в процесс необходимо привлечь также Эстонскую Республику. «Убийство Карлоса Колька в Таллиннской тюрьме было возможно лишь потому, что Эстонская Республика, проявив халатность и бездействие при организации работы тюрьмы, полностью не обеспечила безопасность убитого», - сказал Керес.
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В четверг утром в Харьюском уездном суде состоялось предварительное заседание по уголовному делу об убийстве ютубера Карлоса Колька в тюрьме летом прошлого года.