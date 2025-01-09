Звезда «Друзей» шокировала, как после смерти Мэттью Перри нашла записку от него​

Об этом знаменитость сообщила на шоу Дрю Бэрримор. В частности, актрисы обсуждали культовый сериал «Друзья». Кудроу призналась, что в конце съемок последнего эпизода картины ее коллега Мэттью Перри вручил ей подарок на память.

Это был реквизит из сериала - коробка из-под печенья. Лиза Кудроу использовала ее, когда в одном из эпизодов должна была показывать на часы, а на ее руке их не оказалось. И актриса указала на коробку, где было соответствующее изображение.

Кудроу призналась, что не заглядывала внутрь презента. Однако, недавно актриса обнаружила, что в коробке была записка от Мэттью Перри, которого не стало в октябре 2023 года.

«Мэттью подарил мне ее в конце нашего последнего общего эпизода. Недавно я нашла записку, которую он оставил для меня. Я долго не открывала коробку и не заглядывала внутрь. Но да, он это сделал. Он положил туда записку», - призналась актриса.

Какое именно послание было в записке - Лиза Кудроу раскрывать не стала. Очевидно, это слишком интимная вещь, о которой она не готова говорить, особенно после трагической смерти коллеги. Артистка лишь отметила, что со временем совсем по-другому воспринимается значение таких, казалось бы, мелких вещей.