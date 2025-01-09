Бельгийское федеральное агентство по безопасности пищевой цепи призвало граждан не есть рождественские елки, сообщает газета La Dépêche du Midi.
Власти Бельгии попросили жителей не есть рождественские елки
Идея использовать оставшиеся после праздников ели в пищу появилась на сайте муниципалитета города Гент с целью уменьшить количество отходов. Власти предлагали высушить хвойные иглы для приготовления масла, как это делают в Скандинавии. Однако на федеральном уровне эта инициатива не была поддержана.
«Рождественские елки не предназначены для попадания в пищевую цепочку», - ответили журналистам в ведомстве. Там отметили, что деревья могут быть небезопасны для людей и для животных из‑за вероятной обработки пестицидами при выращивании.
«Потребители не могут знать, были ли елки обработаны антипиренами, а незнание этого может иметь серьезные, даже фатальные последствия. Есть много причин не поощрять и не стимулировать повторное использование рождественских елок в пищевой цепи», - добавили в пресс-службе.
После этого муниципалитет поменял заголовок публикации. Раньше в нем говорилось: «Съешьте свою елку». Затем призыв сменился более холодным: «Скандинавы едят свои елки».