Власти Бельгии попросили жителей не есть рождественские елки

Идея использовать оставшиеся после праздников ели в пищу появилась на сайте муниципалитета города Гент с целью уменьшить количество отходов. Власти предлагали высушить хвойные иглы для приготовления масла, как это делают в Скандинавии. Однако на федеральном уровне эта инициатива не была поддержана.

«Рождественские елки не предназначены для попадания в пищевую цепочку», - ответили журналистам в ведомстве. Там отметили, что деревья могут быть небезопасны для людей и для животных из‑за вероятной обработки пестицидами при выращивании.

«Потребители не могут знать, были ли елки обработаны антипиренами, а незнание этого может иметь серьезные, даже фатальные последствия. Есть много причин не поощрять и не стимулировать повторное использование рождественских елок в пищевой цепи», - добавили в пресс-службе.

После этого муниципалитет поменял заголовок публикации. Раньше в нем говорилось: «Съешьте свою елку». Затем призыв сменился более холодным: «Скандинавы едят свои елки».