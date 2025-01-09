Недавно я ходила на свидания с парой интересных молодых людей. Просто чтобы узнать, какая ситуация на «охотничьих угодьях» сейчас. В общем, так себе, скажем так. Интересным образом я пришла к выводу, что свидания с абсолютно незнакомыми мужчинами - это довольно уныло... Каждый раз приходится рассказывать одно и то же, и возникает ощущение, что ты на собеседовании, где пытаешься «продать» себя.

Я всегда искала себе такого спутника жизни, который был бы мне другом. Или, точнее, отношения, которые начались бы с дружбы. Так и произошло прошлым летом. Я познакомилась с несколькими знакомыми моих подруг или, как молодежь любит говорить, их «типами». Но для подруг эти парни казались просто очередным романтическим увлечением, а не чем-то серьезным.

Тусоваться в дружеской компании - это совсем другое, чем просто ходить на свидания. В такой атмосфере царит дружелюбная обстановка, где люди не надевают на себя маски. Я верю, что через дружбу можно лучше узнать человека и его внутренний мир. Когда все начинается с романтики, мы ведь стараемся показывать себя только с самой лучшей стороны, а у человека этих сторон гораздо больше...