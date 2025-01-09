Пост Осиновского о новых троллейбусах стал причиной бурных обсуждений в социальных сетях

«Новые таллиннские троллейбусы строит Škoda, чей завод поставит на улицы Таллинна 40 новых троллейбусов», - написал Осиновский в своем посте на Facebook. Он добавил, что пассажирские перевозки на этих троллейбусах начнутся в первой половине 2026 года.

«Особенность новых троллейбусов в том, что они могут проезжать не менее 25 километров без контактных линий. Это позволит убрать контактную сеть в центре города и продлить маршруты троллейбусов до новых районов, например, в Копли, где когда-то уже ездил троллейбус», - отметил мэр. Также он подчеркнул, что покупка новых троллейбусов является частью стратегии развития общественного транспорта, на реализацию которой в ближайшие годы выделят более ста миллионов евро.