Мэр Таллинна Евгений Осиновский сообщил в соцсетях, что на улицы города скоро выйдут несколько десятков новых троллейбусов. Однако комментарии под этим постом превратились в настоящий батл.
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Пост Осиновского о новых троллейбусах стал причиной бурных обсуждений в социальных сетях
«Новые таллиннские троллейбусы строит Škoda, чей завод поставит на улицы Таллинна 40 новых троллейбусов», - написал Осиновский в своем посте на Facebook. Он добавил, что пассажирские перевозки на этих троллейбусах начнутся в первой половине 2026 года.