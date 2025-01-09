Сестра скончавшегося латвийского баскетболиста Яниса Тиммы Лелде Жандецка опубликовала в социальных сетях запись, выразив благодарность каждому, кто не остался равнодушен к семье в сложный момент. Кроме того, она внесла ясность в причастность к произошедшему экс-супруги спортсмена Анны Седоковой.
Сестра Яниса Тиммы внесла ясность в участие Анны Седоковой в организации похорон
Приводим запись Лелде полностью в переводе на русский язык:
«Прежде всего я хочу выразить глубочайшую благодарность за вашу огромную помощь и поддержку, которую получила моя семья. Вы потрясающие души! Особенно благодарю трех замечательных мужчин, которые взяли на себя ответственные обязанности: Мартиньша Лауву, Марка Пугачева и Антона из похоронного бюро. Спасибо также женам этих мужчин - я знаю, что вы приняли, что этот праздник будет больше про моего брата, а не про нужды ваших семей. Благодарю вас за понимание!
Я знаю, что опубликовано много информации, много мнений и много спекуляций: некоторые правдивы, некоторые - ложь, а некоторые еще предстоит проверить. Я понимаю ваше желание узнать правду. Я живу с таким же намерением, и для моей семьи истина сейчас - самое важное. Могу вас заверить, что профессионалы уже работают именно над такой задачей: прийти к истине. И чтобы сделать их работу более эффективной, я сейчас не могу предоставить больше информации.
Если вы хотите предоставить полезную информацию об этой ситуации, я создала специальный адрес электронной почты: jt6case@gmail.com. Благодарю за все пожертвования, которые семья до сих пор получала! Подтверждаю, что из-за вашей широкой поддержки до сих пор продолжается бухгалтерский учет пожертвований, полученных на счет моей матери. Пожертвования были сделаны из многих европейских стран. Я подтверждаю, что Марк Пугачев лично доставлял пожертвования, собранные на созданной им странице. Я также проинформирована о том, что очень многие организации и частные лица из России выразили свое намерение пожертвовать средства, в том числе Allikson Teams, но сделки было невозможно осуществить с учетом действующего правового регулирования. Поэтому мы сейчас обсуждаем с вовлеченными учреждениями лучшие варианты, как действовать в этой ситуации. Когда это будет сделано, я сделаю публичное заявление.
Меня также попросили дать комментарии по поводу вклада Анны Седоковой.
Пожалуйста, поймите мое молчание правильно. Не то чтобы я была равнодушна к происходящему или что я не хочу делиться. Для меня эта ситуация эмоционально и информационно очень тяжелая. Сейчас я готова поделиться некоторыми фактами без моих личных интерпретаций. Анна по телефону выразила моей матери намерение оплатить похороны - это правда.
25 декабря 2024 года она лично написала мне, спросив мой банковский счет. Я передала ей контактную информацию, как связаться с лицом, ответственным за финансовую часть похорон. До 8 января 2025 года, по имеющейся у меня информации, деньги от Анны Седоковой не поступали.
Вместе с тем оба утверждения верны - она предлагала помощь (как говорится в моей предыдущей записи), а деньги до сегодняшнего дня не поступали, как об этом заявляли люди, общающиеся с семьей. Кроме того, в этом году Анна уже связалась с банком в Соединенных Штатах и заверила, что является законным администратором счетов моего брата. Я с удовольствием поделюсь более подробной информацией позже, когда будут решены ключевые вопросы.
Я понимаю, что многих глубоко тронула история моего брата. Пожалуйста, позаботьтесь о себе. Найдите возможность проанализировать свои эмоции и »триггеры«, задумайтесь, почему именно эта конкретная ситуация так резонировала для вас. При необходимости обратитесь за помощью к профессионалам. В этой глубоко эмоциональной ситуации я вижу у нас как у общества прекрасную возможность для психологического роста. Пожалуйста, продолжайте критически анализировать всю информацию. Я верю, что мы сами создаем свою реальность! Я верю, что если наше коллективное намерение - увидеть всю картину в целом четко и осознанно, то истина скоро выйдет на поверхность.
Наконец, собака моего брата Бу с каждым днем чувствует себя все лучше и лучше. Он постепенно учится снова доверять людям. Он начал целовать моего отца и следует за ним повсюду, даже если отец просто выходит в соседнюю комнату. Любимый аттракцион Бу на улице - пробовать снег на вкус - это его первая белая зима.
Еще раз спасибо за вашу бесконечную доброту и поиск истины! До связи!».
Ранее сообщалось, что Янис Тимма был найден мертвым в подъезде одного из домов в Москве в ночь на 17 декабря 2024 года. Изначально в качестве основной распространялась версия о том, что он покончил жизнь самоубийством.
Тимма провел за сборную Латвии по баскетболу 68 матчей.