ГАЛЕРЕЯ Дед Мороз и горячие Снегурочки на сцене: смотрите, что творилось в таллиннском клубе в канун Рождества!

Дед Мороз и Снегурочка стали главными героями вечера, даря гостям позитивные эмоции и фотографии на память. Гости, словно герои сказки, погрузились в мир радости и веселья.

Шоу-программу вечера подарили гостям AS AGENCY.

Зажигательные ритмы, праздничное шоу и гоу-гоу танцовщицы дабавили феерии вечеру. DJ ValentineBlack и DJ Bell наполнили вечеринку новогодними и рождественскими хитами, а Все присутствующие провели ночь, полную красоты, добра и чудес, создавая вместе незабываемый вечер в преддверии самого волшебного праздника года.

Каждый танец, каждый смех, каждый тост - все это слилось в единый волшебный калейдоскоп, подарив гостям незабываемые воспоминания.