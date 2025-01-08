В канун Рождества клуб PRIVÉ открыл свои двери для всех, кто хотел окунуться в атмосферу настоящего праздника. Гости перенеслись в волшебную зимнюю сказку, кипела жизнь и искрилось счастье. Смотрите галерею!
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Дед Мороз и горячие Снегурочки на сцене: смотрите, что творилось в таллиннском клубе в канун Рождества!
Дед Мороз и Снегурочка стали главными героями вечера, даря гостям позитивные эмоции и фотографии на память. Гости, словно герои сказки, погрузились в мир радости и веселья.
Шоу-программу вечера подарили гостям AS AGENCY.
Зажигательные ритмы, праздничное шоу и гоу-гоу танцовщицы дабавили феерии вечеру. DJ ValentineBlack и DJ Bell наполнили вечеринку новогодними и рождественскими хитами, а Все присутствующие провели ночь, полную красоты, добра и чудес, создавая вместе незабываемый вечер в преддверии самого волшебного праздника года.
Каждый танец, каждый смех, каждый тост - все это слилось в единый волшебный калейдоскоп, подарив гостям незабываемые воспоминания.