Предприниматель в сфере технологий и его семья утверждают, что утверждения Энн Альтман о том, что насилие началось в детстве, «совершенно не соответствуют действительности», пишет Фокус.
Сэма Альтмана, «отца» OpenAI, обвинила в сексуальном насилии родная сестра
Сестра генерального директора OpenAI Сэма Альтмана подала иск, утверждая, что он регулярно подвергал ее сексуальному насилию на протяжении нескольких лет, начиная с того времени, когда они были детьми. Об этом пишет The Guardian.
В иске, поданном 6 января в окружной суд США в Восточном округе Миссури, утверждается, что насилие началось, когда Энн Альтман было три года, а Сэму Альтману - 12 лет. В иске утверждается, что последний случай насилия имел место, когда он был взрослым, а его сестра, известная как Энни, была еще ребенком.
Сэм Альтман сказал, что он оказывает своей сестре ежемесячную финансовую поддержку, оплачивает ее счета и аренду, а также предложил купить ей дом, но она «продолжает требовать от нас больше денег».
My sister has filed a lawsuit against me. Here is a statement from my mom, brothers, and me: pic.twitter.com/Nve0yokTSX— Sam Altman (@sama) January 7, 2025
Однако Энни Альтман утверждает, что ее брат «манипулировал» ею, а также совершал с ней действия сексуального характера в течение нескольких лет, включая «изнасилование, сексуальное насилие, домогательства, содомию и побои», согласно материалам дела, с которыми ознакомилась BBC.
Она заявила, что получила «серьезные телесные повреждения», испытала сильные эмоциональные страдания и депрессию. И ей пришлось оплатить множество медицинских счетов из-за необходимости медицинского и психиатрического лечения полученных травм.
Генеральный директор разработчика ChatGPT опубликовал на X совместное заявление, которое он подписал вместе со своей матерью Конни и младшими братьями Максом и Джеком, отрицая обвинения и называя их «совершенно ложными».
«Наша семья любит Энни и очень обеспокоена ее благополучием. Уход за членом семьи, который сталкивается с проблемами психического здоровья, невероятно труден», - говорится в заявлении.
В посте также сказано, что Энни сделала «очень обидные и совершенно ложные заявления о нашей семье, и особенно о Сэме. Эта ситуация причиняет огромную боль всем нам».
Ранее Энн Альтман выдвигала аналогичные обвинения против своего брата в социальных сетях.
В иске в суд ее адвокаты заявили, что у нее возникли проблемы с психическим здоровьем в результате предполагаемого насилия. В иске запрашивается суд присяжных и возмещение ущерба в размере более 75 000 долларов (60 000 фунтов стерлингов), а также судебные издержки.
Семья Сэма Альтмана заявила, что Энни предлагалась ежемесячная финансовая поддержка и медицинская помощь, но она «отказывается от традиционного лечения».
Семья заявила, что ранее они решили не отвечать публично на обвинения, но решили сделать это после ее решения обратиться в суд.
39-летний Сэм Альтман - один из самых выдающихся лидеров в технологическом секторе и соучредитель компании OpenAI, которая наиболее известна благодаря ChatGPT - чат-боту на основе искусственного интеллекта (ИИ), запущенному в 2022 году. В 2024 году он женился на своем партнере Оливере Малерине.
Миллиардер ненадолго оставил пост генерального директора в ноябре 2023 года после того, как его выгнали из совета директоров , который обвинил его в «непоследовательной откровенности в своих коммуникациях». Почти все сотрудники пригрозили уйти в отставку, и он вернулся на пост на следующей неделе. Альтман был восстановлен в совете в марте прошлого года после внешнего расследования.