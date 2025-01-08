Сэма Альтмана, «отца» OpenAI, обвинила в сексуальном насилии родная сестра

Генеральный директор разработчика ChatGPT опубликовал на X совместное заявление, которое он подписал вместе со своей матерью Конни и младшими братьями Максом и Джеком, отрицая обвинения и называя их «совершенно ложными».

«Наша семья любит Энни и очень обеспокоена ее благополучием. Уход за членом семьи, который сталкивается с проблемами психического здоровья, невероятно труден», - говорится в заявлении.

В посте также сказано, что Энни сделала «очень обидные и совершенно ложные заявления о нашей семье, и особенно о Сэме. Эта ситуация причиняет огромную боль всем нам».

Ранее Энн Альтман выдвигала аналогичные обвинения против своего брата в социальных сетях.

В иске в суд ее адвокаты заявили, что у нее возникли проблемы с психическим здоровьем в результате предполагаемого насилия. В иске запрашивается суд присяжных и возмещение ущерба в размере более 75 000 долларов (60 000 фунтов стерлингов), а также судебные издержки.

Семья Сэма Альтмана заявила, что Энни предлагалась ежемесячная финансовая поддержка и медицинская помощь, но она «отказывается от традиционного лечения».

Семья заявила, что ранее они решили не отвечать публично на обвинения, но решили сделать это после ее решения обратиться в суд.

39-летний Сэм Альтман - один из самых выдающихся лидеров в технологическом секторе и соучредитель компании OpenAI, которая наиболее известна благодаря ChatGPT - чат-боту на основе искусственного интеллекта (ИИ), запущенному в 2022 году. В 2024 году он женился на своем партнере Оливере Малерине.

Миллиардер ненадолго оставил пост генерального директора в ноябре 2023 года после того, как его выгнали из совета директоров , который обвинил его в «непоследовательной откровенности в своих коммуникациях». Почти все сотрудники пригрозили уйти в отставку, и он вернулся на пост на следующей неделе. Альтман был восстановлен в совете в марте прошлого года после внешнего расследования.