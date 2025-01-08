Сотрудники скорой помощи, вошедшие в жилой дом, привлекли внимание прохожей: «Они носят маски из-за китайского вируса?»

Метапневмовирус (hMPV), активно распространяющийся в Китае, вызывает все больше разговоров и в Эстонии. Хотя, по словам Департамента здоровья, распространение этого вируса у нас остается незначительным, некоторые люди начали всерьез беспокоиться.