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Сотрудники скорой помощи, вошедшие в жилой дом, привлекли внимание прохожей: «Они носят маски из-за китайского вируса?»

Перевод: Елизавета Лынник
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Фото статьи
Фото: Dmitri Kotjuh

Метапневмовирус (hMPV), активно распространяющийся в Китае, вызывает все больше разговоров и в Эстонии. Хотя, по словам Департамента здоровья, распространение этого вируса у нас остается незначительным, некоторые люди начали всерьез беспокоиться

В начале января 2025 года человеческий метапневмовирус (hMPV) особенно активно начал распространяться в Китае, где переполненные больницы чем-то напоминают начало пандемии коронавируса.

Метапневмовирус, который относится к инфекциям верхних дыхательных путей, не является новым заболеванием. В Эстонии ежегодно регистрируется около 300 случаев hMPV. Согласно данным на сайте Департамента здоровья, в декабре в Эстонии зарегистрировано 24 случаев. На данный момент распространение вируса остается ограниченным, но ситуация находится под наблюдением.

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