Сотрудники скорой помощи, вошедшие в жилой дом, привлекли внимание прохожей: «Они носят маски из-за китайского вируса?»

Метапневмовирус (hMPV), активно распространяющийся в Китае, вызывает все больше разговоров и в Эстонии. Хотя, по словам Департамента здоровья, распространение этого вируса у нас остается незначительным, некоторые люди начали всерьез беспокоиться.
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В начале января 2025 года человеческий метапневмовирус (hMPV) особенно активно начал распространяться в Китае, где переполненные больницы чем-то напоминают начало пандемии коронавируса.