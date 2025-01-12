Финансовый гороскоп на январь 2025 года

Телец

Ваш управитель – Венера, перемещаясь по Рыбам, склоняет вас к идеализации, но аспект соединения с Сатурном напоминает вам о важности расчётов и накоплений. Старайтесь избегать эмоциональных трат и необдуманных рисков. Если же вы хотите во что-то инвестировать, то только через друзей или единомышленников. Если вы работаете в команде, ваши усилия принесут ощутимые результаты. Однако важно соблюдать баланс, чтобы действия не привели к финансовым потерям.

Близнецы

Финансовая энергия января требует гармоничного сочетания мечты и реальности. Ваш профессиональный труд получит признание, что может выразиться в повышении дохода или бонусах. Планетарные энергии способствуют стабильности, поэтому любые ваши усилия будут вознаграждены, если вы придерживаетесь дисциплины. Январь благоприятен для составления бюджета, планирования доходов и расходов. Инвестируйте в творчество: Январь идеален для проектов, связанных с искусством, музыкой, кино или модой.

Рак

Продвижение вверх по карьерной лестнице способствует улучшению финансового положения. Возможны доходы, связанные с обучением, консультированием или творческими проектами. Этот месяц хорош для тех, кто работает на фрилансе или в сфере искусства. Не теряйте фокус на долгосрочных перспективах. Это время для закладки прочного финансового фундамента. Любые усилия в этом направлении принесут плоды в будущем. Финансовая помощь или спонсорство в этот период будут особенно успешны и найду теплый отклик у людей.

Лев