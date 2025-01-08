Деми Мур попала в скандал из-за архивного видео, где целовалась с 15-летним: «О, черт, нет, заберите ее награду немедленно»

Не успела 62-летняя американская актриса Деми Мур получить свой первый за 45 лет карьеры «Золотой глобус», как радость от триумфа ей испортили сетевые детективы, опубликовавшие архивное видео 1982 года, пишет Daily Mail

В ролике более чем 40-летней давности будущая голливудская икона, которой тогда было 19 лет, страстно целуется со своим коллегой по сериалу «Главный госпиталь» Филиппом Танзини на вечеринке в честь его 15-летия.

Demi Moore, then 19, repeatedly kissed a 15-year-old boy back in the ‘80s pic.twitter.com/IbcHdm4nuV — Viral Videos (@YepViralVideos) December 30, 2024

«Я его очень люблю. Он один из моих самых любимых людей… Он действительно потрясающий, и я действительно его люблю. Я люблю Филиппа, и он единственный, кого я люблю», - говорит звезда. В то время она была замужем за своим первым мужем Фредди Муром.

В свою очередь Филипп присоединился к шутке, добавив: «Кстати, мы собираемся пожениться. Не дай ее мужу узнать об этом».

Деми рассмеялась: «Я не могу дождаться. Он действительно потрясающий. Он такой, и я люблю его, потому что он делает меня счастливой»

Кадры смутили многих пользователей.

«Все просто забыли о Деми Мур, которая целовалась по-французски с ребенком, теперь, когда она снялась в более-менее приличном телешоу и фильме?», «Мальчик, которому было 14 за день до того, как она поцеловала его в его 15-й день рождения. Ладно», «Поздравлял Деми Мур, а потом обнаружил, что она страстно целует 15-летнего», «Это та леди, которую вы все хвалили в моей ленте последние 17 часов? Ладно, мерзко», «О, черт, нет, заберите ее награду немедленно», «Почему я только что узнал, что Деми Мур поцеловалась с 15-летним?» - негодуют они в комментариях.

Сама Деми никак не комментировала скандал, который разгорелся вокруг архивных кадров.