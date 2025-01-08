«А где были люди, когда подняли налоги?» Дрэг-квин Вилита не понимает критику в адрес кабаре идентичности

Новогоднее кабаре идентичности, поставленное в Эстонском драматическом театре, уже несколько дней обсуждается в сети. Однако 33-летняя дрэг-квин Вилита, игравшая в постановке, не видит ни одной веской причины, почему эстоноземельцы так негативно восприняли шоу. «Я считаю, что те, у кого проблемы с дрэг-шоу, имеют проблемы с собой. Возмущаться нужно там, где есть на то причина», - говорит Вилита редакции.