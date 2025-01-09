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Система скидок в Barbora ввела в заблуждение жителя Таллинна: «У кого-то эта сумма могла быть в разы больше»

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Мужчина делает заказ в интернет-магазине. Фото иллюстративное.
Мужчина делает заказ в интернет-магазине. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

В наше время многие делают все на бегу, у кого-то даже нет времени просто зайти в магазин за продуктами и поэтому заказывают их с доставкой на дом. Но даже несмотря на то, что такая практика в Эстонии существует уже довольно долгое время, у некоторых пользователей услуги все же возникают вопросы. Так, живущий в Таллинне Алексей не понимает, как действует система скидок при заказе продуктов из Maxima с помощью Barbora.

«Как я понимаю, скидки в приложении Barbora те же, что и в магазинах Maxima в данный момент. А как это работает, если сделал заказ заранее, когда товары по сниженным ценам уже другие?» - спрашивает Алексей.

Он привел в пример ситуацию, когда сделал заказ продуктов на новогодний стол 29 декабря. Доставку он забронировал на полдень 31 декабря. «Получается, что я сделал заказ в воскресенье, а в Maxima новая неделя начинается как раз со вторника - тогда и появляются новые скидки. Во время выбора товаров и бронирования времени я выбрал способ оплаты при получении заказа», - рассказывает житель столицы.

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