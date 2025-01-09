В наше время многие делают все на бегу, у кого-то даже нет времени просто зайти в магазин за продуктами и поэтому заказывают их с доставкой на дом. Но даже несмотря на то, что такая практика в Эстонии существует уже довольно долгое время, у некоторых пользователей услуги все же возникают вопросы. Так, живущий в Таллинне Алексей не понимает, как действует система скидок при заказе продуктов из Maxima с помощью Barbora.
Для подписчиков
Система скидок в Barbora ввела в заблуждение жителя Таллинна: «У кого-то эта сумма могла быть в разы больше»
«Как я понимаю, скидки в приложении Barbora те же, что и в магазинах Maxima в данный момент. А как это работает, если сделал заказ заранее, когда товары по сниженным ценам уже другие?» - спрашивает Алексей.