Система скидок в Barbora ввела в заблуждение жителя Таллинна: «У кого-то эта сумма могла быть в разы больше»

В наше время многие делают все на бегу, у кого-то даже нет времени просто зайти в магазин за продуктами и поэтому заказывают их с доставкой на дом. Но даже несмотря на то, что такая практика в Эстонии существует уже довольно долгое время, у некоторых пользователей услуги все же возникают вопросы. Так, живущий в Таллинне Алексей не понимает, как действует система скидок при заказе продуктов из Maxima с помощью Barbora.