Подходящий день для привычных дел. Можно избавиться от ненужных вещей, навести порядок. Домашние заботы не кажутся скучными и не утомляют, многие подходят творчески к решению бытовых вопросов. Вероятны удачные покупки, не исключены и полезные подарки, пишет Дворец.
ГОРОСКОП НА 9 ЯНВАРЯ ⟩ Много забот у Тельцов, а у Львов возможно начало романтической истории
Первая половина дня отличается благоприятным эмоциональным фоном, во второй же возможны напряженные моменты. Старайтесь не нервничать по пустякам. Стоит запланировать на это время что-нибудь особенно приятное, постараться поднять настроение и себе, и окружающим.
Овен
Отличный день для встреч и серьезных разговоров. Вам удается быстро завоевать расположение новых знакомых, убедить всех в своей правоте, поладить с теми, кто неохотно идет на контакт. Можно договориться о каких-то важных вещах, общих планах, решении вопросов, которые никого не оставляют равнодушным. Хорошо проходят поездки. Часто они помогают по-новому взглянуть на давно знакомую ситуацию, понять, где вы допустили ошибки, а в чем были правы. Реализацией идей, которые появляются сегодня, вы займетесь в ближайшее время.
Телец
День полон забот. Не всегда начатое удается быстро довести до конца, но вы настойчивы, не отказываетесь от своих планов, не отступаете перед преградами. Можно достичь давно поставленной цели, решить вопрос, который важен для вас и ваших близких. Не исключены денежные поступления, удачные сделки. Вечер приносит хорошие новости, известия о людях, о которых вы беспокоились. Вероятны неожиданные встречи; вы будете им очень рады. Если вы в ссоре с кем-то из близких, будет нетрудно помириться, положить конец недопониманию.
Близнецы
Беспокойный день. Успеть нужно многое, времени на отдых остается не так уж много. Не пытайтесь сделать все самостоятельно: рядом есть люди, готовые помочь или дать хороший совет. Полезно обсуждать планы, делиться идеями. Такие разговоры позволяют понять, как лучше осуществить задуманное. Вы замечаете то, на что прежде не обращали внимания, и делаете правильные выводы. Это позволяет избежать ошибок, опрометчивых поступков. Вы хорошо ладите с близкими, понимаете их с полуслова. Можно обсуждать даже самые сложные вопросы, не опасаясь разногласий.
Рак
День несложных и интересных дел, приятных занятий, которые ничуть не утомляют. Вам охотно составляют компанию давние друзья и другие близкие люди, так что скучать не приходится. Неожиданная встреча со старым знакомым радует. Возможно, именно благодаря ей вы поймете, как достичь давно поставленных целей. Вы легко учитесь новому, многое схватываете на лету, запоминаете все, что может пригодиться. Вторая половина дня – время полезных знакомств. Вам на многих удается произвести хорошее впечатление. Ваши сильные стороны замечают даже те, кто обычно настроен критически по отношению к окружающим.
Лев
Приходится заниматься несколькими делами сразу, но вас это ничуть не утомляет. Интуиция подсказывает, на чем стоит сосредоточиться; вы ничего не забываете и не путаете. Удается помочь тем, кто оказался в сложном положении. Благодаря вашим усилиям решаются вопросы, прежде ставившие в тупик близких. Благоприятный день для небольших поездок, они оставляют яркие впечатления. В пути возможны приятные знакомства, встречи, которые запомнятся вам надолго. Не исключено начало романтической истории. Новые отношения будут развиваться стремительно, и вам это понравится.
Дева
Подходящий день для важных встреч, общения с людьми, которые вам небезразличны. Удается спокойно обсудить вопросы, из-за которых прежде возникали разногласия, помириться с теми, с кем вы были в ссоре. Могут появиться необычные идеи. На их реализации вы сможете сосредоточиться в ближайшие дни. Чаще обычного приходится вмешиваться в чужие дела. Вы делаете это тактично и деликатно, даже самые чувствительные особы не найдут повода для обид. Вторая половина дня дает шанс решить финансовые вопросы, из-за которых было много волнений.
Весы
День, когда легко найти ответы на сложные вопросы, принять решения, которые изменят вашу жизнь к лучшему. Интуиция очень остра, на нее можно положиться во всем. Вряд ли кто-то сможет запутать вас или сбить с толку, ввести в заблуждение. Вы легко отличаете хорошие советы от плохих, не допускаете даже мелких ошибок. Радуют любые занятия, которые позволяют дать волю фантазии, взглянуть на привычные вещи с новой стороны. Можно вернуться к давнему хобби: оно вновь подарит массу позитивных эмоций. Некоторые Весы находят неожиданное применение своим талантам.
Скорпион
Серьезное отношение к делам позволяет избежать даже мелких промахов, не допустить ошибок. Удачно решаются финансовые вопросы; некоторые Скорпионы найдут способ увеличить свои доходы. Полезно будет еще раз обдумать планы на ближайшее будущее: становится ясно, как легче будет их осуществить. Дома может быть больше забот, чем обычно. Не исключено, что во второй половине дня нужно будет заняться решением каких-то бытовых проблем. Это не отнимет много времени, если вы сами не станете усложнять все.
Стрелец
Отличный день для того, чтобы рассказывать о своих идеях и планах. Сначала они могут показаться окружающим слишком смелыми, но вскоре всем становится ясно: осуществить задуманное можно. При этом важно не тратить время напрасно. Подумайте, не стоит ли начать действовать немедленно. Вероятны приятные знакомства. Вы способны понравиться даже самым требовательным людям, понравиться тем, кто находит у других только недостатки. Возможно начало дружеских или романтических отношений. Интуиция обязательно подскажет вам, как стоит вести себя, чтобы они сложились гармонично.
Козерог
Отличный день для учебы, сбора и анализа информации. Вы быстро разбираетесь в сложных вопросах, мгновенно запоминаете все, что может пригодиться. Новые знания окажутся полезными в ближайшие дни; благодаря им вы оставите соперников далеко позади. Хорошо принимать гостей. Стоит пригласить людей, с которыми вы хотели бы наладить отношения; нетрудно будет найти общий язык. Вероятны неожиданные подарки, сюрпризы и знаки внимания. Поднимут настроение разговоры со старыми знакомыми. Можно восстановить старые связи.
Водолей
Благоприятный день для общения. Вы хорошо понимаете окружающих, часто догадываетесь, что на душе у новых знакомых. Удается помочь тем, кто оказался в сложной ситуации, и вас это радует. Вероятны перемены к лучшему в отношениях, которые в последнее время складывались напряженно, заставляли переживать и нервничать. Стоит быть осторожнее с деньгами: сегодня вы склонны к некоторому легкомыслию, можете потратить значительную сумму на пустяки. Не спешите с покупками, особенно если речь идет о вещах, без которых легко обойтись.
Рыбы
Подходящий день для серьезных дел. Вы внимательны, ничего не упускаете из виду, всегда находите способ довести начатое до конца. Там, где у других ничего не получилось, вы добиваетесь отличных результатов. Это требует усилий, но вы готовы потрудиться, потому что знаете: дело того стоит. Вероятны неожиданные очень приятные встречи. Некоторые Рыбы смогут провести время с людьми, по которым скучали в последние дни. Если вы долго не могли с кем-то найти общий язык, стоит предпринять еще одну попытку: сегодня это наверняка получится.