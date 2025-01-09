ГОРОСКОП НА 9 ЯНВАРЯ Много забот у Тельцов, а у Львов возможно начало романтической истории

Первая половина дня отличается благоприятным эмоциональным фоном, во второй же возможны напряженные моменты. Старайтесь не нервничать по пустякам. Стоит запланировать на это время что-нибудь особенно приятное, постараться поднять настроение и себе, и окружающим.

Овен

Отличный день для встреч и серьезных разговоров. Вам удается быстро завоевать расположение новых знакомых, убедить всех в своей правоте, поладить с теми, кто неохотно идет на контакт. Можно договориться о каких-то важных вещах, общих планах, решении вопросов, которые никого не оставляют равнодушным. Хорошо проходят поездки. Часто они помогают по-новому взглянуть на давно знакомую ситуацию, понять, где вы допустили ошибки, а в чем были правы. Реализацией идей, которые появляются сегодня, вы займетесь в ближайшее время.

Телец

День полон забот. Не всегда начатое удается быстро довести до конца, но вы настойчивы, не отказываетесь от своих планов, не отступаете перед преградами. Можно достичь давно поставленной цели, решить вопрос, который важен для вас и ваших близких. Не исключены денежные поступления, удачные сделки. Вечер приносит хорошие новости, известия о людях, о которых вы беспокоились. Вероятны неожиданные встречи; вы будете им очень рады. Если вы в ссоре с кем-то из близких, будет нетрудно помириться, положить конец недопониманию.

Близнецы