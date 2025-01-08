ФОТО Меган Маркл поделилась горем: умер важный для нее член семьи

В семье принца Гарри и Меган Маркл случилась трагедия - умер их любимый пес Гай, бигль, которого герцогиня приютила еще до знакомства с принцем. Об этом Меган сообщила на своей странице в Instagram, поделившись болезненными воспоминаниями о своем верном друге.

Известно, что Меган забрала Гая из канадского центра спасения животных в 2015 году, и с тех пор он был ее постоянным спутником во всех жизненных событиях. Она вспомнила, как пес был рядом с ней во время съемок сериала «Форс-мажоры», помолвки, свадьбы, материнства и различных жизненных испытаний.

«Он был со мной во все моменты - в тишине и хаосе, спокойствии и комфорте», - написала Меган.

Несмотря на трагедию, Меган отметила, что Гай останется частью ее жизни. Животное появляется в трейлере ее нового кулинарного шоу на Netflix.

Герцогиня также поделилась историей о том, как Гай пережил тяжелую аварию перед их переездом в Великобританию, после чего врачи сомневались, что он сможет ходить. Однако пес смог пройти долгий путь к восстановлению благодаря помощи врача.

Меган поблагодарила Гая за годы безусловной любви и поддержки, подчеркнув, что ее слезы - это часть процесса переживания потери.

«Спасибо тебе за столько лет любви, мой милый мальчик», - завершила свое сообщение герцогиня.