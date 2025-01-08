ОПРОС Жители и гости Таллинна рассказали, как относятся к правилу округления при оплате наличными: «Ничего страшного, пусть забирают»

Людмила оплачивает все только банковской картой. «Мелочь копится, ее куда-то надо девать», - отметила женщина. По ее словам, для пенсионеров это нововведение будет гораздо проблемнее чем тем людям, кто привык постоянно оплачивать свои покупки банковской картой. Она также указала на то, что пожилым людям довольно тяжело разглядывать монеты, особенно номиналом 1 и 2 цента.

«Я деньги не снимаю, потому что их надо где-то хранить. И банк не надежный и квартира», - добавила Людмила. Она также отметила, что при таких нововведениях в первую очередь нужно спрашивать пенсионеров.

Настя так же как и Людмила оплачивает все банковской картой и онлайн переводами, но бывают и случаи, когда без наличных денег не обойтись. «Чаще всего кошелек пустой», - отметила Настя. Про новую систему округления женщина ничего не знала. «Ничего страшного, пусть забирают. Одна копейка, конечно, может какую-то роль и играет», - добавила женщина. На нее данное правило не повлияло и она надеется, что дальше будет также.

Любовь рассчитывается и так, и так, а ее подруга из Финляндии Валентина платит наличными постоянно. Любовь отметила, что лучше расплачиваться наличными деньгами. «Я вижу сколько потратила денег и сколько у меня есть в кошельке, потому что на карточке они быстро улетают», - поддержала подругу Валентина.

Женщина также подчеркнула, что банковским платежом удобнее оплатить билеты на самолет, загрузить деньги на проездной и рассчитаться за прочие услуги, а при совершении покупок в магазине «лучше чувствовать деньги».

Подруги поддержали нововведение. Валентина также рассказала, что в Финляндии такой мелочи нет. «Мы часто приезжаем в Эстонию и эти копейки мы выбрасываем, потому что в Финляндии они не нужны», - отметила женщина.

Смотрите видео!