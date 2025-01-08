ГАЛЕРЕЯ «Открыла коробку и обомлела!» Жуткая картина предстала перед жительницей Таллинна, купившей на обед равиоли

Обед на работе каждый ждет с нетерпением. Одни приносят еду из дома, другие - заказывают доставку, а третьи - забегают в магазин, где ищут, чем бы подкрепиться. Так было и с нашей читательницей, которая в обеденный перерыв побежала за вкусными равиоли, но, открыв упаковку, наткнулась на отвратительную картину.