Ср, 8.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

ГАЛЕРЕЯ «Открыла коробку и обомлела!» Жуткая картина предстала перед жительницей Таллинна, купившей на обед равиоли

Copy

Обед на работе каждый ждет с нетерпением. Одни приносят еду из дома, другие - заказывают доставку, а третьи - забегают в магазин, где ищут, чем бы подкрепиться. Так было и с нашей читательницей, которая в обеденный перерыв побежала за вкусными равиоли, но, открыв упаковку, наткнулась на отвратительную картину.

В редакцию обратилась возмущенная читательница, которая на обед купила в расположенном возле ее дома Lidl равиоли с креветками и мясом краба. В закрытой упаковке макаронные изделия выглядели очень аппетитно, но, открыв пачку, Екатерина обомлела.

«Открыла в обед коробку, а равиоли гнилые!» - пишет жительница Таллинна. Она также отмечает, что срок годности продукта еще не истек: «На фото видна дата - 24 января 2025».

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх