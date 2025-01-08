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Сильвия Ильвес собрала четырехзначную сумму пожертвований в TikTok на ремонт своего нового дома

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Фото статьи
Фото: Martin Pedaja

«Это невероятно, насколько сильно люди хотят сопереживать, помогать, поддерживать, когда видят жизнь одной женщины, полную вызовов - как в роли музыканта, так и матери, а теперь еще и молодой хозяйки », - делится виолончелистка Сильвия Ильвес.

В прошлом году Сильвия Ильвес сообщила, что наконец-то приобрела собственный дом, но, к сожалению, обустройство нового жилья полно испытаний. Несмотря на то, что виолончелистка смогла провести рождественские праздники вместе с сыновьями в новом доме, ей постоянно приходится сталкиваться с различными проблемами.

Неделю назад стало известно, что из-за сильных морозов температура в доме опустилась до 15 градусов выше нуля. Кроме того, подвал затоплен водой.

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