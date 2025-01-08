Сильвия Ильвес собрала четырехзначную сумму пожертвований в TikTok на ремонт своего нового дома

«Это невероятно, насколько сильно люди хотят сопереживать, помогать, поддерживать, когда видят жизнь одной женщины, полную вызовов - как в роли музыканта, так и матери, а теперь еще и молодой хозяйки », - делится виолончелистка Сильвия Ильвес.