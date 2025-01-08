Ср, 8.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

СЛУХИ Скандальная эстонская блондинка прекратила сотрудничество с адвокатским бюро?

Copy
Бригитте Сюзанне Хунт.
Бригитте Сюзанне Хунт. Фото: Madis Veltman

Изучающая юриспруденцию Бригитте Сюзанне Хунт с конца прошлого лета работала в адвокатской конторе Emerald Legal. Однако теперь ходят слухи, что сотрудничество Хунт с бюро завершилось. «Этот вопрос следует задать адвокатской конторе. Я не уполномочен комментировать эту тему», - говорит юрист и основатель бюро Emerald Legal Роберт Сарв.

Бригитте Сюзанне Хунт (29) сейчас отдыхает на Бали, наслаждаясь теплой погодой, активными развлечениями, здоровой едой и замечательной компанией. Является ли ретрит на Бали причиной, по которой Бригитте больше не публикует посты, связанные с ее работой в адвокатском бюро Emerald Legal, или их сотрудничество уже завершилось?

В декабре Бригитте Сюзанне Хунт написала в Instagram, что невероятно счастлива сотрудничеству с бюро. Она утверждала, что ее сердце принадлежит Emerald, и призналась, что настолько тронута этим сотрудничеством, что у нее на глазах наворачиваются слезы. 

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх