Изучающая юриспруденцию Бригитте Сюзанне Хунт с конца прошлого лета работала в адвокатской конторе Emerald Legal. Однако теперь ходят слухи, что сотрудничество Хунт с бюро завершилось. «Этот вопрос следует задать адвокатской конторе. Я не уполномочен комментировать эту тему», - говорит юрист и основатель бюро Emerald Legal Роберт Сарв.
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СЛУХИ ⟩ Скандальная эстонская блондинка прекратила сотрудничество с адвокатским бюро?
Бригитте Сюзанне Хунт (29) сейчас отдыхает на Бали, наслаждаясь теплой погодой, активными развлечениями, здоровой едой и замечательной компанией. Является ли ретрит на Бали причиной, по которой Бригитте больше не публикует посты, связанные с ее работой в адвокатском бюро Emerald Legal, или их сотрудничество уже завершилось?