СЛУХИ Скандальная эстонская блондинка прекратила сотрудничество с адвокатским бюро?

Бригитте Сюзанне Хунт (29) сейчас отдыхает на Бали, наслаждаясь теплой погодой, активными развлечениями, здоровой едой и замечательной компанией. Является ли ретрит на Бали причиной, по которой Бригитте больше не публикует посты, связанные с ее работой в адвокатском бюро Emerald Legal, или их сотрудничество уже завершилось?