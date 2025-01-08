В понедельник вечером, 6 января, в здании Postimees прошло торжественное награждение победителей фотоконкурса на самую красивую новогоднюю елку, который портал Limon.ee организовал в конце 2024 года совместно с бессменным организатором ежегодного «Бала цветов», дизайнером и флористом Татьяной Тридворновой.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Таллинне вручили «Елочный Оскар»: победители получили подарки из рук Татьяны Тридворновой
В этом году в фотоконкурсе «Моя любимая елочка» участвовало 74 снимка. Участники соревновались в трех равнозначных номинациях: «Самая красивая елка», «Самая оригинальная елка» и «Елка hand-made». Активное участие в фотоконкурсе, помимо таллиннцев, принимали жители Нарвы, Йыхви, Силламяэ, Тарту и Пярну. Также на конкурс прилетели фотографии из Латвии, Финляндии и Польши.
Татьяна Тридворнова окрестила наш веселый зимний конкурс «Елочным Оскаром». Она надеется, что с каждым годом в нем будет принимать участие все больше и больше людей из разных уголков Европы.
Жительница Таллинна Екатерина стала победительницей в номинации «Самая красивая елка». Хрупкая участница фотоконкурса собственноручно украсила елку высотой 2,1 метра. Конечно, не обошлось без стремянки.
«Я очень люблю украшать елку и подхожу к этому дню ответственно. Чтобы не было рядом маленькой дочки, потому что она все время начинает все растаскивать, - призналась Екатерина. - Первый день елку устанавливаю, распушаю, а уже потом начинаю сверху вниз развешивать украшения. Осматриваю готовую елочку, если что-то не нравится - перевешиваю. Это моя медитация, и никто в ней не участвует!»
Татьяна Тридворнова отмечает, что в год Зеленой Деревянной Змеи елка, которую украсила Екатерина, очень соответствует концепции. «Она шикарна!» - восклицает дизайнер-флорист.
Создатель елочки из деревянных досок, которая победила в номинации «Самая оригинальная елка» приехал в Таллинн на церемонию награждения из Латвии. Поддержать супруга на церемонии вручения «Елочного Оскара» отправилась и его прекрасная супруга. Виктор живет в Риге и работает прорабом на стройке.
«Елка создавалась из деревянных поддонов: сделал эскиз, по нему мы с моими работниками ее вырезали, скрутили, собрали, а на следующий день принесли игрушки - у кого что было дома лишнего. И украсили!» - рассказывает Виктор о том, как создавал свою оригинальную новогоднюю декорацию.
Елка была установлена на строительном объекте для своих же работников. «Я своим сделал праздник, ведь Рождество и Новый год - это волшебство, даже если приходится в эти дни работать», - улыбается Виктор. Строители радостно провожали своего начальника в Таллинн на награждение.
К слову, фотоконкурс на эстонском портале рижанин увидел случайно, но решил принять участие. «Сразу понял, что номинация "Самая оригинальная елка" будто придумана для нас, - говорит Виктор. - Еще до участия в конкурсе все, кто приезжал на объект, отмечали, что елка наша очень интересна».
Татьяна Тридворнова поясняет, что идея повторного использования и бережного отношения к природе, а также большая вариативность украшений сделали эту елочку победителем в этой номинации.
Жительница Маарду Элла, мать пятерых детей, победила в номинации «Елка hand-made». На церемонию награждения Элла приехала с мужем Константином. Украшают елку в многодетной семье все вместе: «Папа достает елку, потом наматывает гирлянду, а потом уже мы с детьми развешиваем игрушки».
«Увидели, что конкурс проходит на портале, и решили отправить фото своей елочки, - рассказывает победительница. Новогоднюю елку украшали ватными игрушками, которые коллекционируют уже много-много лет.
«У нас в коллекции уже больше 60 игрушек ручной работы, и каждый год мы нашу новогоднюю елочку ими украшаем», - рассказывает Элла. О своем участии в конкурсе она никому из членов семьи ничего не рассказала, послала фотографию тайком. Муж вспоминает, как 2 января, когда были оглашены победители фотоконкурса, Элла выбежала из комнаты с криками: я победила, победила! Семья сидела в растерянности и не могла понять, что на самом деле произошло.
Каждый из трех победителей получил набор елочных игрушек ShiShi, книгу и прекрасный букет из рук Татьяны Тридворновой. Сладости этой встречи добавила шеф-кондитер Tordikool Марика Синкконен, которая собственноручно приготовила участникам вкуснейшие макаруны. А фотограф Елена Иванова запечатлела торжественность момента.
Фотоконкурс «Моя любимая елочка» становится доброй новогодней традицией и проходит на портале Limon.ee уже третий год. Бессменный организатор ежегодного «Бала цветов», флорист и, как ее еще называют, Цветочная фея - Татьяна Тридворнова - уверена в одном: самую большую ошибку в украшении елки вы делаете, когда решаете вообще ее не украшать! Помните: волшебство и праздник мы делаем себе своими же руками.
Спасибо всем, кто прислал снимки на наш фотоконкурс! Вы создали нам праздничное настроение! Желаем вам удачи в новом году, а в декабре мы снова будем любоваться вашими елочками!