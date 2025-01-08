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ГАЛЕРЕЯ В Таллинне вручили «Елочный Оскар»: победители получили подарки из рук Татьяны Тридворновой

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В понедельник вечером, 6 января, в здании Postimees прошло торжественное награждение победителей фотоконкурса на самую красивую новогоднюю елку, который портал Limon.ee организовал в конце 2024 года совместно с бессменным организатором ежегодного «Бала цветов», дизайнером и флористом Татьяной Тридворновой.

В этом году в фотоконкурсе «Моя любимая елочка» участвовало 74 снимка. Участники соревновались в трех равнозначных номинациях: «Самая красивая елка», «Самая оригинальная елка» и «Елка hand-made». Активное участие в фотоконкурсе, помимо таллиннцев, принимали жители Нарвы, Йыхви, Силламяэ, Тарту и Пярну. Также на конкурс прилетели фотографии из Латвии, Финляндии и Польши.

Татьяна Тридворнова окрестила наш веселый зимний конкурс «Елочным Оскаром». Она надеется, что с каждым годом в нем будет принимать участие все больше и больше людей из разных уголков Европы.

Жительница Таллинна Екатерина стала победительницей в номинации «Самая красивая елка». Хрупкая участница фотоконкурса собственноручно украсила елку высотой 2,1 метра. Конечно, не обошлось без стремянки.

Екатерина из Таллинна всегда новогоднюю елку украшает сама. Для нее это медитация.
Екатерина из Таллинна всегда новогоднюю елку украшает сама. Для нее это медитация. Фото: Jelena Ivanova

«Я очень люблю украшать елку и подхожу к этому дню ответственно. Чтобы не было рядом маленькой дочки, потому что она все время начинает все растаскивать, - призналась Екатерина. - Первый день елку устанавливаю, распушаю, а уже потом начинаю сверху вниз развешивать украшения. Осматриваю готовую елочку, если что-то не нравится - перевешиваю. Это моя медитация, и никто в ней не участвует!»

Зеленая красотка, которую нарядила жительница Таллинна Екатерина.
Зеленая красотка, которую нарядила жительница Таллинна Екатерина. Фото: Фото читателя

Татьяна Тридворнова отмечает, что в год Зеленой Деревянной Змеи елка, которую украсила Екатерина, очень соответствует концепции. «Она шикарна!» - восклицает дизайнер-флорист.

Создатель елочки из деревянных досок, которая победила в номинации «Самая оригинальная елка» приехал в Таллинн на церемонию награждения из Латвии. Поддержать супруга на церемонии вручения «Елочного Оскара» отправилась и его прекрасная супруга. Виктор живет в Риге и работает прорабом на стройке.

Создатель самой оригинальной елки Виктор с супругой приехал в Таллинн на церемонию награждения из Латвии.
Создатель самой оригинальной елки Виктор с супругой приехал в Таллинн на церемонию награждения из Латвии. Фото: Jelena Ivanova

«Елка создавалась из деревянных поддонов: сделал эскиз, по нему мы с моими работниками ее вырезали, скрутили, собрали, а на следующий день принесли игрушки - у кого что было дома лишнего. И украсили!» - рассказывает Виктор о том, как создавал свою оригинальную новогоднюю декорацию.

Елка, которую прислал на фотоконкурс Виктор из Латвии.
Елка, которую прислал на фотоконкурс Виктор из Латвии. Фото: фото читателя

Елка была установлена на строительном объекте для своих же работников. «Я своим сделал праздник, ведь Рождество и Новый год - это волшебство, даже если приходится в эти дни работать», - улыбается Виктор. Строители радостно провожали своего начальника в Таллинн на награждение.

К слову, фотоконкурс на эстонском портале рижанин увидел случайно, но решил принять участие. «Сразу понял, что номинация "Самая оригинальная елка" будто придумана для нас, - говорит Виктор. - Еще до участия в конкурсе все, кто приезжал на объект, отмечали, что елка наша очень интересна».

Татьяна Тридворнова поясняет, что идея повторного использования и бережного отношения к природе, а также большая вариативность украшений сделали эту елочку победителем в этой номинации.

Элла из Маарду приехала на церемонию награждения с мужем Константином.
Элла из Маарду приехала на церемонию награждения с мужем Константином. Фото: Jelena Ivanova

Жительница Маарду Элла, мать пятерых детей, победила в номинации «Елка hand-made». На церемонию награждения Элла приехала с мужем Константином. Украшают елку в многодетной семье все вместе: «Папа достает елку, потом наматывает гирлянду, а потом уже мы с детьми развешиваем игрушки».

«Увидели, что конкурс проходит на портале, и решили отправить фото своей елочки, - рассказывает победительница. Новогоднюю елку украшали ватными игрушками, которые коллекционируют уже много-много лет.

Элла прислала на конкурс эту изумительную елку с игрушками ручной работы.
Элла прислала на конкурс эту изумительную елку с игрушками ручной работы. Фото: фото читателя

«У нас в коллекции уже больше 60 игрушек ручной работы, и каждый год мы нашу новогоднюю елочку ими украшаем», - рассказывает Элла. О своем участии в конкурсе она никому из членов семьи ничего не рассказала, послала фотографию тайком. Муж вспоминает, как 2 января, когда были оглашены победители фотоконкурса, Элла выбежала из комнаты с криками: я победила, победила! Семья сидела в растерянности и не могла понять, что на самом деле произошло.

Каждый из трех победителей получил набор елочных игрушек ShiShi, книгу и прекрасный букет из рук Татьяны Тридворновой. Сладости этой встречи добавила шеф-кондитер Tordikool Марика Синкконен, которая собственноручно приготовила участникам вкуснейшие макаруны. А фотограф Елена Иванова запечатлела торжественность момента.

Победители фотоконкурса «Моя любимая елочка-2024»
Победители фотоконкурса «Моя любимая елочка-2024» Фото: Jelena Ivanova

Фотоконкурс «Моя любимая елочка» становится доброй новогодней традицией и проходит на портале Limon.ee уже третий год. Бессменный организатор ежегодного «Бала цветов», флорист и, как ее еще называют, Цветочная фея - Татьяна Тридворнова - уверена в одном: самую большую ошибку в украшении елки вы делаете, когда решаете вообще ее не украшать! Помните: волшебство и праздник мы делаем себе своими же руками.

Спасибо всем, кто прислал снимки на наш фотоконкурс! Вы создали нам праздничное настроение! Желаем вам удачи в новом году, а в декабре мы снова будем любоваться вашими елочками!

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