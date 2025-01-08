ГАЛЕРЕЯ В Таллинне вручили «Елочный Оскар»: победители получили подарки из рук Татьяны Тридворновой

Создатель самой оригинальной елки Виктор с супругой приехал в Таллинн на церемонию награждения из Латвии. Фото: Jelena Ivanova

«Елка создавалась из деревянных поддонов: сделал эскиз, по нему мы с моими работниками ее вырезали, скрутили, собрали, а на следующий день принесли игрушки - у кого что было дома лишнего. И украсили!» - рассказывает Виктор о том, как создавал свою оригинальную новогоднюю декорацию.

Елка, которую прислал на фотоконкурс Виктор из Латвии. Фото: фото читателя

Елка была установлена на строительном объекте для своих же работников. «Я своим сделал праздник, ведь Рождество и Новый год - это волшебство, даже если приходится в эти дни работать», - улыбается Виктор. Строители радостно провожали своего начальника в Таллинн на награждение.

К слову, фотоконкурс на эстонском портале рижанин увидел случайно, но решил принять участие. «Сразу понял, что номинация "Самая оригинальная елка" будто придумана для нас, - говорит Виктор. - Еще до участия в конкурсе все, кто приезжал на объект, отмечали, что елка наша очень интересна».

Татьяна Тридворнова поясняет, что идея повторного использования и бережного отношения к природе, а также большая вариативность украшений сделали эту елочку победителем в этой номинации.

Элла из Маарду приехала на церемонию награждения с мужем Константином. Фото: Jelena Ivanova

Жительница Маарду Элла, мать пятерых детей, победила в номинации «Елка hand-made». На церемонию награждения Элла приехала с мужем Константином. Украшают елку в многодетной семье все вместе: «Папа достает елку, потом наматывает гирлянду, а потом уже мы с детьми развешиваем игрушки».