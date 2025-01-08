РАЙСКОЕ МЕСТО Назван остров с белоснежными пляжами, где тепло круглый год

Науру - это крошечное островное государство в Тихом океане с населением всего 10 000 человек, ранее известное как Остров Плезант. Этот уютный остров с пляжами с белым песком ежегодно посещают лишь 200 туристов, пишет Express.

Отмечается, что Науру расположен вблизи островов Гилберта, Маршалловых и Соломоновых островов у побережья Папуа-Новой Гвинеи и является третьей самой маленькой страной в мире.

Остров окружен коралловым рифом, что делает его популярным среди дайверов и любителей снорклинга, и имеет пляжи с белым песком, обсаженные пальмами, где можно отдохнуть. Дальше вглубь страны - густые джунгли.

Но самым привлекательным в Науру является его климат: «Здесь тепло в течение всего года со средней максимальной температурой около 32C и средней самой низкой около 26C. Сезон дождей длится с ноября по февраль».