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«Ты платишь за пустую коробку, а бутылку...» Жительницу Таллинна, купившую шампанское в Selver, удивила новая система продажи

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Шампанское Veuve Clicquot. Фото иллюстративное.
Шампанское Veuve Clicquot. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Жительница Таллинна во время рождественских праздников хотела купить шампанское в Selver и была удивлена новой системой покупки дорогого алкоголя. «Я спросила у сотрудника магазина причину, и он сказал, что в ноябре воровали в основном шампанское, но также и другой алкоголь», - рассказала она.

«Купила шампанское в Selver», - начала свой рассказ жительница Таллинна, которая во время рождественских праздников решила поставить на праздничный стол игристое и отправилась в Läänemere Selver. Однако ее удивила новая система покупки дорогостоящего алкоголя, введенная из-за воров.

«Ты платишь за пустую коробку, а бутылку забираешь на информационной стойке», - говорит женщина, которую эта система удивила. Она поинтересовалась у сотрудника магазина и, по ее словам, получила ответ, что в ноябре конкретно в этом магазине Läänemere Selver воровали в основном шампанское, но также и другой алкоголь.

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