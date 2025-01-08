«Ты платишь за пустую коробку, а бутылку...» Жительницу Таллинна, купившую шампанское в Selver, удивила новая система продажи

«Купила шампанское в Selver», - начала свой рассказ жительница Таллинна, которая во время рождественских праздников решила поставить на праздничный стол игристое и отправилась в Läänemere Selver. Однако ее удивила новая система покупки дорогостоящего алкоголя, введенная из-за воров.

«Ты платишь за пустую коробку, а бутылку забираешь на информационной стойке», - говорит женщина, которую эта система удивила. Она поинтересовалась у сотрудника магазина и, по ее словам, получила ответ, что в ноябре конкретно в этом магазине Läänemere Selver воровали в основном шампанское, но также и другой алкоголь.