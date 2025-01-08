Жительница Таллинна во время рождественских праздников хотела купить шампанское в Selver и была удивлена новой системой покупки дорогого алкоголя. «Я спросила у сотрудника магазина причину, и он сказал, что в ноябре воровали в основном шампанское, но также и другой алкоголь», - рассказала она.
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«Ты платишь за пустую коробку, а бутылку...» Жительницу Таллинна, купившую шампанское в Selver, удивила новая система продажи
«Купила шампанское в Selver», - начала свой рассказ жительница Таллинна, которая во время рождественских праздников решила поставить на праздничный стол игристое и отправилась в Läänemere Selver. Однако ее удивила новая система покупки дорогостоящего алкоголя, введенная из-за воров.