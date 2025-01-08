«Вчерашний вечер был золотым», – написал Элтон Джон.

На фото артист позирует за столом в компании мужа и супружеской пары – американской певицы Бренди Карлайл и ее жены Кэтрин Шепард.

Под сообщением подписчики поделились впечатлениями.

«Вы все выглядите непревзойденно», – отметили комментаторы.

«Мне нравится видеть его таким счастливым», – ответили под фото.

«Наверное, так и было! Всегда рада видеть тебя и Дэвида!» – поделились подписчики.

Певец 4 сентября 2024 года сообщил, что частично потерял зрение. В начале декабря он публично признался, что уже не видит.

11 декабря Элтон Джон в эфире шоу Good morning America на канале АВСрассказал, как отреагировал на потерю зрения.

В ночь на 6 января 2025 года в Лос-Анджелесе (США) состоялась 82-я церемония вручения премии «Золотой глобус».