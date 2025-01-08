Британский певец Элтон Джон вместе со своим избранником Дэвидом Фернишем посетил церемонию вручения премии «Золотой глобус». Фото с мероприятия певец обнародовал 6 января в Facebook, пишет Гордон.
Утративший зрение Элтон Джон показал свежее фото с мужем
«Вчерашний вечер был золотым», – написал Элтон Джон.
На фото артист позирует за столом в компании мужа и супружеской пары – американской певицы Бренди Карлайл и ее жены Кэтрин Шепард.
Под сообщением подписчики поделились впечатлениями.
«Вы все выглядите непревзойденно», – отметили комментаторы.
«Мне нравится видеть его таким счастливым», – ответили под фото.
«Наверное, так и было! Всегда рада видеть тебя и Дэвида!» – поделились подписчики.
Певец 4 сентября 2024 года сообщил, что частично потерял зрение. В начале декабря он публично признался, что уже не видит.
11 декабря Элтон Джон в эфире шоу Good morning America на канале АВСрассказал, как отреагировал на потерю зрения.
В ночь на 6 января 2025 года в Лос-Анджелесе (США) состоялась 82-я церемония вручения премии «Золотой глобус».