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«Если нужен гроб, могу порекомендовать хорошую фирму» Серийный поджигатель вновь предстал перед судом

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В почтовый ящик полицейского пришло несколько писем с угрозами. Хотя старший следователь Департамента полиции и погранохраны (PPA) Марио убежден, что за этим стоит испытывающий к нему неприязнь Эркки Пярн, последний в зале суда настаивает, что ничего такого не делал.

Во вторник серийный поджигатель Эркки Пярн вновь предстал перед судом. Его снова обвиняют в ряде преступлений, включая угрозы и оскорбления представителя власти.

В 2018 году Пярн оказался на скамье подсудимых за поджог автомобилей. Мужчина, тяжело переживавший расставание с девушкой, попросил своего друга поджечь ее автомобиль. В узкой парковке быстро загорелись шесть соседних автомобилей. Тогда Пярн провел в тюрьме десять месяцев.

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