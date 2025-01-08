В почтовый ящик полицейского пришло несколько писем с угрозами. Хотя старший следователь Департамента полиции и погранохраны (PPA) Марио убежден, что за этим стоит испытывающий к нему неприязнь Эркки Пярн, последний в зале суда настаивает, что ничего такого не делал.
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«Если нужен гроб, могу порекомендовать хорошую фирму» Серийный поджигатель вновь предстал перед судом
Во вторник серийный поджигатель Эркки Пярн вновь предстал перед судом. Его снова обвиняют в ряде преступлений, включая угрозы и оскорбления представителя власти.