«Если нужен гроб, могу порекомендовать хорошую фирму» Серийный поджигатель вновь предстал перед судом

В почтовый ящик полицейского пришло несколько писем с угрозами. Хотя старший следователь Департамента полиции и погранохраны (PPA) Марио убежден, что за этим стоит испытывающий к нему неприязнь Эркки Пярн, последний в зале суда настаивает, что ничего такого не делал.