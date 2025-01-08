Российский шоумен Максим Галкин разместил в Instagram видео, в котором запечатлен в горах.
«Снег валил, лыжи то слушались, то нет». Максим Галкин с восторженными криками спустился с горы
Артист позирует в кадре, спускаясь на лыжах с гор. Подъехав к камере, Галкин издал восторженный крик и визги, пишет Гордон.
«Сегодня снег валил не переставая, лыжи то слушались, то нет, но ощущение полета в снежной лесной сказке не покидало», – поделился он впечатлениями.
Галкин не уточнил, где именно проводит зимний отпуск.
Галкин осудил полномасштабное вторжение РФ в Украину. После этого в России началась его травля, в результате чего Галкин с женой, российской певицей Аллой Пугачевой и детьми покинул Россию и переехал в Израиль.
16 сентября 2022 года министерство юстиции России внесло Галкина в реестр «иностранных агентов». 18 сентября его жена, российская певица Алла Пугачева в открытом письме призвала признать и ее «иноагентом» в РФ и пожелала, чтобы российские оккупанты перестали погибать за иллюзорные цели, которые делают РФ изгоем и усложняют жизнь россиян. От публичных заявлений в поддержку Украины артистка все это время воздерживалась.